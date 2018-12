DLUD podobe na ogled postavi

4.12.2018 | 10:25

Novo mesto - V počastitev drugega slovenskega kulturnega praznika, tega veselega dne kulture, so člani Društva likovnih umetnikov Dolenjske (DLUD) v mali dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine oziroma Galeriji Kocka v Novem mestu odprli tradicionalno skupinsko razstavo, na kateri se je tokrat predstavilo enajst avtorjev.

Na precej omejenem prostoru, v preteklosti se je ta tradicionalna razstava dolenjskih, posavskih in belokranjskih akademskih slikarjev, grafikov in kiparjev razprostirala tudi v avli osrednje dolenjske kulturne ustanove, se tokrat predstavlja manj kot polovica članov društva, kar je posledica tako pomanjkanja prostora kot tudi v razstavnem prostoru postavljenega pohištva, ki so ga na zahtevo vodstva društva umaknili tik pred razstavo. Da kljub vsemu razstavijo svoja dela so se odločili Robert Lozar, Janko Orač, Boštjan Kavčič, Mateja Kavčič, Hamo Čavrk, Alojz Konec, Uroš Weinberger, Andreja Schwenner, Martina Hegediš, Jožica Medle in Jože Marinč.

Razstava bo v Galeriji Kocka odprta do konca meseca.

Več o razstavi v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista.

I. Vidmar, Video: Miran Klevišar

