Brežice in Dolenjske Toplice branju prijazni občini

4.12.2018 | 09:25

Prejemniki certifikatov Branju prijazna občina (Foto: Združenje splošnih knjižnic)

Velike Lašče - Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije so včeraj v prostorih Levstikove dvorane v Velikih Laščah ob zaključku drugega javnega natečaja podelili desetim občinam nazive Branju prijazna občina, med njimi sta tudi Brežice in Dolenjske Toplice z našega konca Slovenije, sicer pa so naziv osvojili še Mestna občina Celje, Divača, Domžale, Grosuplje, Jesenice, Medvode, Vrhnika in Zreče, so sporočili iz Združenja splošnih knjižnic.

Javni natečaj Branju prijazna občina je nastal, da občine spodbudi k bolj aktivnemu delovanju v lokalni skupnosti in povezovanju med različnimi organizacijami za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. »Deset občin, ki so se letos prijavile na natečaj do 30. oktobra, so v svoji vlogi predstavljale dejavnosti lokalne skupnosti na področju branja. Hkrati je bil eden izmed pomembnih pogojev za sodelovanje na natečaju financiranje dejavnosti knjižnic, ki so osrednja institucija, ki vpliva na bralne navade in kulturo v družbi,« so pojasnili v združenju.

Nagrajene občine so ob podelitvi nazivov nagovorili Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic ter ambasadorka projekta Branju prijazna občina, mag. Tatjana Likar, svetovalka za knjižničarstvo na Ministrstvu za kulturo RS, ki je izrazila nadaljnjo podporo projektu in mag. Jerica Tomšič Lušin, direktorica občinske uprave Velike Lašče.

O branju so se s Carmen L. Oven pogovarjali Vlasta Nussdorfer, igralka Saša Pavček in urednik Mitja Čander. (Foto: Združenje splošnih knjižnic)

Ob podelitvi nazivov so se s povezovalko Carmen L. Oven o branju kot vrednoti pogovarjali Vlasta Nussdorfer, igralka Saša Pavček in urednik Mitja Čander ter predstavili svoje prve korake in izkušnje z branjem. Ravno z branjem in knjigami so se izoblikovali, našli svoje poslanstvo in poklic ter so še vedno neločljivo povezani s knjigami in literaturo, so dejali in še posebej poudarili, kako pomembno je branje in pisanje v otroštvu in kako pomembno je, da knjižnice ponujajo v vsakem kraju dostop do knjig, do znanja, do domišljije, do svobode…, so navedli v združenju.

Vesna Horžen, predsednica Združenja splošni knjižnic, je o delu strokovne komisije in projektu povedala: »Zelo smo veseli, da se je projekt nadaljeval uspešno že drugo leto, naš cilj je namreč, da bi vse občine postale branju prijazne. V splošnih knjižnicah, kjer smo že zaradi narave svojega poslanstva najpomembnejši akterji na področju branja, bralne pismenosti in bralne kulture, smo to pobudo prepoznali kot priložnost, da občine spodbudimo k sistematičnemu pregledu vsega, kar se v njihovem okolju dogaja na področju knjige in branja. Osnovna misel projekta Branju prijazna občina je, da mora pri razvoju bralen pismenosti in bralne kulture sodelovati vsa skupnost, ker je bralna kultura splet idej, vrednot, norm, vsebin, sporočil, ki jih oblikuje lokalna skupnost v vseh svojih pojavnostih ter pomemben del koncepta človeškega kapitala, ki je povezan s socialnim in ekonomskim uspehom posameznika in družbe.«

M. Ž.