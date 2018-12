Poklon Cankarju in Smrekarju

Kostanjevica na Krki - Sinoči so v Lamutovem likovnem salonu odprli razstavo Upodobitve Ivana Cankarja v zbirki Galerije Božidar Jakac. Razstavo je galerija pripravila v okviru Cankarjevega leta v počastitev stoletnice Cankarjeve smrti. Razstavo so posvetili tudi Ladu Smrekarju, ustanovitelju Galerije Božidar Jakac.

Kostanjeviška galerija v svojih zbirkah hrani 47 kiparskih, slikarskih ali grafičnih upodobitev Ivana Cankarja, ki so jih ustvarili Lojze Dolinar, Jože Gorjup, Janez Boljka in Franjo Stiplovšek, ter več kot trideset del Božidarja Jakca, ki se motivno vežejo na Cankarjevega Kurenta. Na ogled je izbor teh upodobitev, h katerim so dodali tudi navedke iz Cankarjevih besedil.

O razstavi, ki je na ogled do 10. februarja, je širše spregovorila njena kustosinja Kristina T. Simončič. Zbrane je nagovoril tudi direktor galerije Goran Milovanović. V otvoritvenem sporedu sta nastopili violinistka Nina Pirc in igralka Ajda Smrekar.

