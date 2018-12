Izdelovali okrasje in okrasili ulice mestnega jedra

4.12.2018 | 13:05

Izdelovanje okrasja je tudi čas za prijetno druženje in povezovanje. (Foto: KS Center)

Novo mesto - V novomeški Krajevni skupnosti Center so dan pred prvo adventno nedeljo ponovno pripravili delavnico izdelovanja božično novoletnega okrasja. Bila je že četrta po vrsti, odziv med krajani pa je vsako leto večji. V prostorih Gostišča na trgu se je zbralo preko 60 prebivalcev, ki so izdelovali adventne venčke za na vrata domov, pa tudi okrasje, ki že krasi nekatere dele stranskih ulic krajevne skupnosti, so sporočili iz KS Center.

Delavnica je tudi letos potekala pod vodstvom prof. Andreje Bartol Bele iz Kmetijske šole Grm Novo mesto, vsako leto pa so v veliko pomoč tudi dijaki šole. Krajevna skupnost za krajane zagotovi ves material, pri tem jim veje jelk priskrbi Družba Slovenski državni gozdovi iz Kočevja, novomeško podjetje Trata pa vsako leto poskrbi za prevoz.

»Ideja o delavnici je zrasla na pobudo krajank Krajevne skupnosti Center, ki sta želeli z delavnico spodbuditi krajane k enotnemu okraševanju zalednih ulic krajevne skupnosti, prav tako pa je delavnica tudi priložnost za druženje in povezovanje krajanov v predprazničnem času. Poleg koristno preživetega prostega časa se ob tovrstnih akcijah rodijo številna nova poznanstva v skupnosti,« so poudarili v KS Center.

M. Ž., Foto: KS Center

