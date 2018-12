Čarobne smrekice v mestnem parku

4.12.2018 | 17:25

Trebnje - V trebanjskem mestnem parku so za praznično vzdušje vnovič poskrbeli naši najmlajši. Na poziv JSKD OI Trebnje in ZKD Trebnje za tradicionalno krasitev novoletnih smrekic so se letos odzvali v Vrtcu Mavrica Trebnje, Osnovni šoli Trebnje, Osnovni šoli Veliki Gaber in Vrtcu Sončnica pri OŠ Veliki Gaber ter na podružnični šoli v Dobrniču in zasebnem vrtcu Hiša otrok Trebnje. Skupno je tako 13 smrekic krasilo okrog 450 otrok s spremljevalci.

Zbrane je v mestnem parku pozdravil župan občine Trebnje Alojzij Kastelic, za zabavni program sta poskrbela animatorja Jure Čufer in Ana Černe iz animiraj.me, dogajanje pa je z magijo začinil čarodej Jole Cole. Izvedbo tradicionalne prireditve je omogočila Občina Trebnje, pri izvedbi pa sta pomagala Krajevna skupnost Trebnje in Drot.

Besedilo in foto: JSKD OI Trebnje

