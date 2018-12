Pevska skupina Vokalnih 5 privabila polno dvorano obiskovalcev

4.12.2018 | 16:30

Pevke Vokalnih5 z umetniškim vodjem Tinetom Becem.

Bučka - Konec tedna je pevska skupina Vokalnih 5, ki od jeseni 2015 deluje pod okriljem Kulturnega društva Bučka, povabila ne tretji letošnji koncert. Skupina, ki jo sestavljajo Suzana Lavrič, Simona Golob, Nežka Janc, Magdalena Kocjan Kodrič, Eva Camloh in Petra Stopar, deluje pod umetniškim vodstvom Tineta Beca.

Tokratni koncert - bil je odlično obiskan - je bil bolj ljubezensko obarvan, saj so se letos pevke bolj posvetile poročnemu repertoarju.Poleg prijateljstva jih povezuje želja po ustvarjanju raznolike glasbe in širjenju prijetnih vtisov med poslušalce. Pojejo različne priredbe slovenskih ljudskih in sodobnih pesmi ter tujo glasbo.

Pevska skupina Lavrencij z Rake

Vokalnih 5 je mogoče slišati na različnih kulturnih in drugih prireditvah, dobrodelnih koncertih, območnih in regijskih srečanjih pevskih skupin, osebnih zabavah, porokah in samostojnih koncertih. Lani so bile pevke za svoje ustvarjanje nagrajene na regijskem tekmovanju odraslih pevskih zasedb - za izveden izbor skladb so prejele zlato priznanje.

Kot gostje so na koncertu, ki ga je povezoval Luka Gošek, zbrane pa je pozdravil škocjanski župan Jože Kapler,nastopili člani Pevske skupine Lavrencij z Rake. Sicer so dekleta Vokalnih 5 v tem letu nastopila kar nekajkrat ob različnih priložnostih, udeležile pa so se tudi Sozvočenj 2018 - regijskega tematskega koncerta srednješolskih in odraslih pevskih zasedb novembra na Gradu v Brestanici.

Pri izvedbi štirih priredb Lainščkovih pesmi so bile uspešne, saj so prejele denarno nagrado za nakup notnega gradiva. Kot pravi Suzana Lavrič, jim načrtov tudi za prihodnje ne manjka. Še naprej želijo širiti petje med poslušalce doma, pa tudi preko meja Slovenije in se v kateri izmed sosednjih držav udeležiti kakšnega tekmovanja.

L. Markelj, foto: arhiv skupine Vokalnih5

Galerija