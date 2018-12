Pregloboko pogledal v kozarec in sedel za volan

4.12.2018 | 12:35

Foto: PU Novo mesto, arhiv DL

Policisti PPP Novo mesto so med kontrolo prometa na Ljubljanski cesti sinoči okoli 22. ure ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 52-letni državljan Francije je imel v litru izdihanega zraka 0,66 miligramov alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržavnje, danes pa ga bodo z obdolžilnim predlogom privedli k sodniku za prekrške.

Sicer so včeraj policisti Policijske uprave Novo mesto intervenirali v 50-ih nujnih primerih in na številko 113 prejeli 179 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in tri prometne nesreče, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, ponarejanja denarja, vlomov in tatvin. Posredovali so tudi zaradi iskanja pogrešane osebe.

M. Ž.