Svetniki na ustanovni seji

4.12.2018 | 15:15

Krško - Novoizvoljeni krški občinski svetniki so se v Dvorani v parku v ponedeljek sestali na ustanovni seji, na kateri je slovesno zaprisegel tudi izvoljeni župan Miran Stanko, ki občino sicer vodi že od leta 2012. Sejo je vodil najstarejši svetnik v novem sestavu Franc Lekše, za katerega je to že šesti svetniški mandat, ki je imel tudi to čast, da je ob potrditvi županskega mandata Miranu Stanku slovesno nadel župansko verigo, ki predstavlja simbol odgovornosti župana do občanov.

B. B.

