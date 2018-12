Možen do sedaj največji odstrel medvedov, vendar pa…

4.12.2018 | 18:30

(Foto: M. Ž., arhiv DL)

Kočevje - Po sklepu vlade z 22. novembra bodo lahko lovci do 30. septembra 2019 ustrelili kar 175 medvedov, vendar pa vodja oddelka za gozdne živali in lovstvo pri ZGS OE Kočevje Miran Bartol pravi, da težko, da bodo načrtovani odstrel dosegli.

23. novembra je bil uradnem listu objavljen Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave za obdobje do 30. septembra 2019. Ta predvideva odzvem 200 medvedov, od katerih naj bi jih ustrelili 175, kar je največji dovoljen odstrel medvedov do sedaj.

»200 je številka, ki naj bi vzdrževala številčno stanje medvedov na doseženem nivoju oz. tudi nekoliko znižala številčnost, ne bi pa dovolila, da se populacija še nadalje povečuje,« pravi Bartol o za letos predvidenem odvzemu medvedov. Boji pa se, da se povišanih številk odstrela ne bo dalo realizirati, če bodo načrtovani odstrel dosegli, pa bo, kot pravi, to spet na škodo moškega dela medvedje populacije.

Razlog za to je v spet prepozno izdani odločbi, posledica prepozno izdanih odločb pa je, kot pravi, da se ne poseže v zadostni meri v ženski del populacije. »Če ne loviš jeseni, so spomladi medvedke, ki imajo še majhne mladičke, še v brlogih, tiste, ki so že zapustile brloge in jo spremljajo medvedki, pa se običajno ne strelja,« pravi.

M. L.-S.

