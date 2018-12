Jutri brez elektrike

4.12.2018 | 18:20

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah jutri prekinjena dobava električne energije:

- od 7.30 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRAŠNJI VRH;

- od 10.00 do 12.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANJA VAS;

- od 12.30 do 14.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOLDRAŽ.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.00 do 10.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA PRI ŠKOCJANU.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri od 11.00 do 13.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTJERNEJ .

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 11.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAČKOVEC PRI ČATEŽU in TP ROJE PRI ČATEŽU;

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENJE;

- od 8.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TLAKA , TP PRISTAVA PRI MORAVČAH, TP OKROG, TP ČATEŠKA GORA , TP KRŽIŠČE, TP ZAGRIČ, TP DOLE PRI ČATEŽU, TP LAZAR in TP GOR. RAVNE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.