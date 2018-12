Delavnica v okviru Festivala božičnega kruha

4.12.2018 | 19:20

Rašica - Na Trubarjevi domačiji na Rašici je včeraj potekala delavnica Marjetke in ptički iz Rožne vasi. Delavnica je potekala v okviru čezmejnega Festivala božičnega kruha, vodila jo je Lili Mahne, na njej pa je sodelovalo 6 gospodinj iz občin Velike Lašče in Dobrepolje.

Gospodinje iz obeh sosednjih občin so tudi nosilke nesnovne dediščine priprave božičnega kruha poprtnika, ki je od leta 2013 kot nesnovna dediščina vpisana v Registru nesnovne kulturne dediščine pri Ministrstvo za kulturo. Do sedaj je registriranih 12 nosilcev nesnovne dediščine priprave poprtnika oz. neformalnih skupin gospodinj geografsko zaokroženih območij, ki ohranjajo to dediščino v svojih domovih, skupno pa je, kot je povedala Metka Starič iz Zavoda Parnas na tiskovni konferenci pred delavnico, na kateri so predstavili festival, evidentiranih že okoli 150 gospodinj, da prenašajo to dediščino.

V okviru Festivala božičnega kruha potekajo različne delavnice, razstave in druge aktivnosti nosilcev dediščine priprave božičnega kruha v Sloveniji in na Hrvaške, ki jih kot dediščinske skupnosti nosilcev izročila priprave božičnega kruha povezuje prav Zavod Parnas iz občine Velike Lašče. Praznični kruh poprtnik ali župnek, ki je v okolici Velikih Lašč najpogosteje okrašen s ptički in kitami, je kot tipična jed Okusov Dolenjske dobil svoje mesto tudi na novem Kulinaričnem zemljevidu Dolenjske prof. dr. Janeza Bogataja.

Dogodki v okviru letošnjega Festivala božičnega kruha potekajo v več krajih v občinama Velike Lašče in Dobrepolje, pa tudi v Loškem Potoku in Sodražici, na Svibnem in Škofljici, v Šentrupertu, Ljubljani, Litiji in na Hrvaškem, v Prezidu in letos prvič tudi v Sošicah na Žumberku. Prva v vrsti letošnjih dogodkov je bila delavnica Vrnimo poprtnik v naše domove, ki jo je organizirala Kmetijska svetovalna služba Litija 15. novembra v Šmartnem pri Litiji, zadnja pa bo 5. januarja prihodnje leto blagoslov poprtnikov, ki ga bo organiziralo Društvo kmečkih žena Arnika na Svibnem.

M. L.-S.