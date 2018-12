Potrdili mandate 19 občinskim svetnikom in novemu staremu županu

6.12.2018 | 09:40

V metliškem občinskem svetu je kar 12 novincev.

Metlika - Metliški člani občinskega sveta so imeli včeraj zvečer konstitutivno sejo, na kateri so potrdili občinske svetnike v naslednjem štiriletnem mandatu ter župana Darka Zevnika. Sejo je vodil najstarejši svetnik Boris Govednik (DeSUS).

Zaradi preferenčnih glasov je sestava občinskega sveta drugačna, kot je kazalo takoj po volitvah. S preferenčnimi glasovi je po besedah predsednice metliške občinske volilne komisije Marije Črnugelj prišlo v občinski svet pet svetnikov in sicer Martina Legan Janžekovič in Andrej Škof (oba SLS), Alojz Malenšek (N.Si) ter Sašo Jeršin in Ana Logar (oba Glas Neodvisnih).

Po štiri člane bosta imeli v občinskem svetu SD in Lista Renate Brunskole. Z liste SD so postali svetniki Darko Zevnik, Barbara Vraničar, Bojan Krajačič in Elizabeta Prus. Z Liste Renate Brunskole so v občinskem svetu Renata Brunskole, Anton Pezdirc, Anita Golobič Prosenjak in Martin Matekovič. V občinskem svetu so še Igor Vajda in Andreja Draginc iz SDS ter samostojna kandidata Martin Videtič in Milan Vidović. Predstavnik romske skupnosti je Jasmin Hudorovac.

Darko Zevnik, ki je postal župan, je podal izjavo, da bo poklicno opravljal župansko funkcijo in da torej ne bo svetnik. Tako je v občinski svet prišel Andrej Videtič, ki je na konstitutivni seji podal izjavo, da sprejema mandat. Občinski svetniki so, ker ni bilo nobenih pritožb, potrdili tako njegov mandat kot vse ostale mandate članom občinskega sveta in župana.

