Volitve v Beli Cerkvi razveljavljene, ponovili jih bodo 16. decembra

6.12.2018 | 08:25

OVK je vodil predsednik mag. Fredi Bančov.

Šmarješke Toplice - Po skoraj treh urah sinočnjega večernega zasedanja Občinske volilne komisije v občini Šmarješke Toplice, ki je po izenačenem rezultatu na nedeljskih županskih volitvah med kandidatoma, dosedanjo županjo mag. Bernardko Krnc in mag. Marjanom Hribarjem - oba sta prejela po 1016 glasov, obravnavala ugovore obeh županskih kandidatov, je predsednik OVK mag. Fredi Bančov povedal, da so en glas priznali kandidatu Hribarju, volitve na volišču v Beli Cerkvi pa bodo predvidoma ponovili 16. decembra.

Marjan Hribar

Bančov je izjavil: "Občinska volilna komisija je prejela več ugovorov od obeh županskih kandidatov. Nekateri so bili prepozni, te je seveda zavrgla, od pravočasnih pa smo obravnavali le nekaj od njih, saj je mag. Hribar dva umaknil, pri dveh pa je vztrajal. Ugovor mag. Krnc smo zavrnili kot neutemeljen, ugodili smo govoru Hribarja glede neveljavnih glasovnic v Orešju, jih ponovno pogledali in se odločili, da je ena veljavna. Potem smo se odločili za ponovitev volitev v Beli Cerkvi, kajti tam je prišlo do takšnih nepravilnosti na volišču, ki so lahko bistveno vplivale na izid. To smo ugotovili v razpravi na podlagi ugovora mag. Hribarja. Opravili smo določene poizvedbe in ugotovili, da ne moremo ugotoviti, kaj se je res dogajalo, je pa to lahko bistveno vplivalo na rezultat. Gre za en glas, ampak ta je lahko odločilen," je dejal predsednik OVK mag. Fredi Bančov.

Trenutno stanje glasov je torej takšno, da ima mag. Hribar en glas več, vse glasovnice v Beli Cerkvi pa ne veljajo več, saj so tam volitve razveljavljene in volivci bodo tam ponovno odločali, je dejal Bančov.

Hribar: Odvzeli so mi zmago

Pooblaščenka Marjana Hribarja Klementina Zeme in Gašper Gregorčič, Hribar je kandidiral s podporo njegove liste.

Takšna odločitev OVK je nekatere razveselila, druge ne. V taboru mag. Hribarja - mnogi so prišli pred občinsko stavbo, kjer je zasedala OVK - so se že veselili zmage, saj je OVK najprej zavrgla oba ugovora Krnčeve, Hribarju pa priznala glas z glasovnice, oddane na volišču v Orešju. Kot je povedala njegova zastopnica Klementina Zeme, je šlo za glasovnico, na kateri volivka ni obkrožila Hribarjevega imena, ampak se nad njim podpisala. Sprva je bila ta zavržena kot neveljavna, a po odločitvi OVK je veljavna, saj je bila volja volivke jasno izražena.

Zastopnica Hribarja je nato od še dveh ugovorov odstopila, vztrajala pa je pri drugem, ki se je nanašal na domnevne nepravilnosti na volišču v Beli Cerkvi. Tu je predlagala zaslišanje vseh članov volilnega odbora ter zaupnikov na volišču, da bi ugotovili dejansko stanje. V nedeljo naj bi prišla neka gospa volit skupaj s sinom, a ko je ta že označila svojo izbiro, naj bi njen sin, ki je stopil celo v njen »boks« za volitve, s čimer je bila kršena osebnost in tajnost volitev, nezadovoljen z njeno izbiro, to prečrtal in obkrožil drugega kandidata, ter nato listek zmečkal in vrgel v volilno skrinjico. Volilni odbor je to glasovnico označil za neveljavno, OVK pa se je odločila drugače in jo štela za veljavno.

Bernardka Krnc

Hribar je razplet dogajanja, kot poroča STA, komentiral z besedami, da mu je bila odvzeta zmaga na županskih volitvah in da bodo zoper to odločitev poiskali vsa pravna sredstva na upravnem sodišču. Glede ponovnih volitev v Beli Cerkvi pa se bodo še odločali, kako in kaj.

Krnčeva zadovoljna z odločitvijo OVK

Z odločitvijo OVK pa je seveda zadovoljna Bernardka Krnc, ki ji je najprej kazalo bolj slabo, saj so Hribarju priznali en glas, njen pa - kot rečeno - oba ugovora zavrnili.

Pooblaščeni zastopnik Bernardke Krnc Dušane Gorjanec s sedmo silo.

Kot je povedal njen pooblaščenec Dušan Gorjanec, sta se oba ugovora nanašala na volitev opravilno nesposobnih na volišču v Šmarjeti. V prvem primeru je šlo za osebo, ki ne piše, ne govori, se ne zaveda in biva v VDC Novo mesto. Oče jo je pospremil v volilno kabino in predvidoma tudi on izpolnil volilni listek.

Drugi ugovor se je nanašal na volivca, ki biva v domu v Impoljci. "Na njegovo ime v volilnem imeniku je bil podpisan volivec in oddana volivnica, mi pa imamo dokaz, da je bila ta oseba 2. novembra 24 ur v domu in ga ni zapustila. Predpostavljamo, da je namesto njega volil brat, ker sta si zelo podobna, kar pa sicer ne moremo dokazati. To pravzaprav niti ni pomembno in težko je reči, kdo je za koga volil, niti ne vemo, koga je obkrožil, a lahko zahtevamo ponovitev volitev na tem volišču," je med drugim dejal Gorjanec. Slednji ugovor so zavrnili, ker ni bil vložen v roku.

Kot je dejal Fredi Bančov, se oba županska kandidata lahko v tem času pritožita na OVK glede odločitve o ugovorih in o tem bo odločal novo izvoljeni občinski svet, seveda ko bo ta konstituiran. Ne moreta pa se pritožiti na odločitev o ponovnih volitvah. Potem lahko sledi še upravni spor na Upravnem sodišču.

V občini Šmarješke Toplice kot kaže novega župana ne bo določal žreb, ampak kar volivci.

Hribarjeve privrženci so se najprej veselili, nato pa so domov odšli zaskrbljeni.

Rezultati po voliščih

Spomnimo še, kako so šmarješki občani glasovali na nedeljskih volitvah 2. decembra po voliščih.

Mag. Marjan Hribar je dobil večino na treh od petih volišč in sicer na volišču Šmarješke Toplice - TIC - 245 glasov (Krnčeva 169), v Orešju 90 (Krnčeva 69), in v Šmarjeti 393 (Krnčeva 262). Krnčeva je zmagala na dveh voliščih: v Beli Cerkvi, kjer je prejela 363 glasov (Hribar 178) in v Zburah, kjer je dobila 125 glasov (Hribar 100). Na volišču v Beli Cerkvi, ki je eno večjih v občini in kjer bodo volitve ponovili, je torej bila v prednosti Krnčeva, in sicer za 185 glasov.

Predčasno je glasovalo 36 oseb, dve glasovnici sta prišli po pošti, 12 glasovnic pa je bilo neveljavnih.

Marjan Hribar je za Dolenjski list sinočnje dogajanje komentiral takole: »Zadovoljen sem, da je OVK pripoznala sprva neveljavno glasovnico v Orešju kot veljavno. O vseh nadaljnjih postopkih v zvezi z BC se še odločamo Odločno zavračam napoved kazenskih ovadb proti komurkoli izmed uradnih oseb, ki opravljajo uradne dolžnosti znotraj volilnih opravil. Rezultat vsakih volitev mora biti izkazana volja ljudi na volitvah. In to mora biti tudi rešitev. Zaupam v vse postopke uradnih oseb.«

Bernardka Krnc pa pravi takole: »Pozdravljam odločitev občinske volilne komisije Občine Šmarješke Toplice, ki je včeraj odločila, da bomo ponovili volitve v Beli Cerkvi. Tukaj imam močno podporo občank in občanov. Belo Cerkev in njene ljudi resnično nosim v srcu. Posebej smo povezani. Skupaj živimo za Hišo žive dediščine in v njej ustvarjamo. Je naš skupni ponos. Belo Cerkev želim še naprej, skupaj z vami, razvijati kot naše kulturno središče in verjamem, da bomo s sodelovanjem uspešno uresničili vse zastavljene projekte za dobro vseh ljudi Občine Šmarješke Toplice.« (njena zvočna izjava je v priponki)

Besedilo in foto: L. Markelj

