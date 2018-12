Miklavž nagovoril otroke in razsvetlil mesto

6.12.2018 | 10:20

Foto: Miran Klevišar

Novo mesto - Včeraj pozno popoldne se je na Novem trgu zbrala množica otrok, v pričakovanju prvega decembrskega dobrotnika. Tradicionalno jih je nagovoril sv. Miklavž in jim podelil bonbone, skupaj z županom Gregorjem Macedonijem pa sta prižgala tudi novoletno razsvetljavo.

Ta krasi mesto na Novem trgu in deloma tudi na Glavnem, v veliko veselje otrok pa so na prvem postavili večje (spet ledeno) drsališče. Letošnji Veseli december, ki ga z občino prireja Zavod Novo mesto, vključuje tudi praznični program na Glavnem trgu, kjer bo potekal od 21. decembra naprej.

Ob popoldnevih bodo tam predstave za otroke, ob večerih pa koncerti Nuše Derende, Hama & Tribute to love, Challeta Salleta idr. Tam bo tudi tradicionalni božični koncert in 29. decembra slovo od dedka Mraza, v novo leto pa bodo Novomeščani vstopili ob glasbi Gašperja Riflja in skupine MI2.

Natančnejši program je na voljo tudi na naši spletni povezavi Namig za premik.

M. M.,

Foto in video: Miran Klevišar

Miklavž na Novem trgu

