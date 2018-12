Zaprisegel novi »stari« župan

6.12.2018 | 13:25

Občinski svet občine Mokronog-Trebelno z županom Antonom Mavrom.

Župan Anton Maver občino vodi že od leta 2006.

Mokronog - Novoizvoljeni svetniki občine Mokronog-Trebelno so se sinoči sestali na ustanovni seji, na kateri je slovesno prisegel tudi izvoljeni župan Anton Maver, ki občino vodi že od leta 2006. Sejo je vodila najstarejša svetnica v novem sestavu Ana Vene, poleg nje pa so bili v občinski svet izvoljeni še: Mitja Sluga, Janez Bregant, Snežka Bizjak, Gregor Škoporc, Franc Glušič, Marko Kostrevc, Štefan Povšič, Marjan Starič, Franc Dragan in Dejan Jerele.

Župan je v svojem nagovoru dejal, da njegova že četrta zaporedna izvolitev kaže na to, da so občani prepoznali dosedanji razvoj občine in namero, da želijo in zmorejo delati v dobrobit vseh in za celostni razvoj ter da so bile v preteklosti njihove odločitve pravilne. »V naslednjih štirih nas čakajo zagotovo zahtevne naloge. Naj naštejem samo štiri: poslovna cona Puščava, kolesarska povezava Trebnje-Mirna-Mokronog, preboj Radna vas in stanovanjska cona na Florjanski cesti. Najprej pa bomo podelali obljube za nazaj in nadaljevali z vsemi tistimi deli, ki jih boste svetniki predlagali,« je povedal Maver in dodal, da pričakuje, da bodo tudi v prihodnje delali z enako voljo, energijo in nadaljevali z enakim trendom razvoja.

Med novinci v občinskim svetu je tudi Dejan Jerele, ki poudarja, da je potrebno mladim namenjat še več pozornosti. »Zgradili smo šole in vrtce. Ti objekti morajo biti sedaj polni, a če se bo mladina odseljevala, bodo te investicije neupravičene oz. breme.« Po njegovem mnenju bi bilo potrebno izboljšati tudi prepoznavnost občine, predvsem z južne, novomeške, strani.

Svetnica Ana Vene predvideva, da bodo dokončali že začete projekte, nato pa se bodo lotili novih, s katerimi bodo pripomogli k boljšemu življenju vseh občanov.

Včeraj so imenovali komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje, ki ji predseduje Franc Glušič, člani pa so Snežka Bizjak, Franc Dragan, Marko Kostrevc in Mitja Sluga.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija