Pijan želel čez državno mejo

6.12.2018 | 12:20

Foto: PU Novo mesto, arhiv DL

Na mejni prehod Obrežje je včeraj nekaj pred 21. uro na izstop iz Slovenije pripeljal voznik osebnega avtomobila iz Srbije. Policisti so opravili mejno kontrolo in zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti vozniku odredili preizkus. 40-letnik je imel v litru izdihanega zraka 0,65 miligramov alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomil v hišo, a ničesar odnesel

V Irči vasi v Novem mestu je med 17. in 18. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 500 evrov škode.

Nezakonito čez mejo štirje Srbi

Policisti PP Črnomelj so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Bojancev in Črnomlja izsledili in prijeli štiri državljane Sirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Okoliščine nezakonitih prehodov policisti še preiskujejo.

M. Ž.