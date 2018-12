Novomeščani brez težave med najboljših šestnajst

6.12.2018 | 11:20

Jaka Jakše je za Novomeščane dosegel največ zadetkov.

Radeče - Novomeški rokometaši so se sinoči brez večjih težav prebili v osmino finala pokalnega tekmovanja. V Radečah so prepričljivo s 37:22 premagali domače rokometaše, ki nastopajo v 1. B državni ligi.

Novomeščani, ki so pred sezono presenetljivo osvojili slovenski superpokal, so srečanje začeli odločno in brez vsakršnega podcenjevanja do nasprotnika. Po golu Jake Jakšeta v 7. minuti je bilo na semaforju 5:0. Tudi v nadaljevanju srečanja razigrani varovanci Mirka Skoka niso popuščali in sredi prvega polčasa so si priigrali že osem zadetkov prednosti (12:4), na odmor pa so odšli z rezultatom 17:10. Tudi v drugem polčasu so domači navijači spremljali podobno dogajanje na parketu kot v prvem delu tekme. Pri domačinih sta bila s po štirimi zadetki najboljša Žan Zakošek in Matic Stegne, za Novomeščane pa je devet golov prispeval Jakše.

Za Novomeščane je bila tekma dober trening pred nedeljsko tekmo državnega prvenstva, ko bodo doma gostili Gorenje iz Velenja. Krkaši so trenutno z devetimi točkami na osmem mestu, Velenjčani pa so četrti.

Izidi 1/16 pokala Slovenije:

torek, 4. decembra:

Cerklje-Radovljica - Škofljica Pekarna Pečjak 31:29 (16:13)

- včeraj:

Radeče papir Nova - Krka 22:37 (10:17)

RK Radeče: Stegne 4, Koritnik 2, Zakošek 4, Kavčič 1, Klinar, Savanovič 2, Čajko D.1, Potočnik 2, Čajko J. 2, Hrovat 1, Ernestl 2, Ivančič 1.

MRK KRKA: Rašo l. 3, Bevec 3, Didovič, Okleščen 6, Pršina, Tomić, Jakše 9, Klemenčič 1, Rašo D.2, Batagelj 1, Papež, Brajer, Kukman 3, Windischer 2, Matko, Florjančič 7.

- torek, 11. decembra:

17.30 Ljubljana - Črnomelj

19.00 Sevnica - Trimo Trebnje

19.30 Rudar - Sviš Ivančna Gorica

- sreda, 12. decembra:

18.30 Metlika - Riko Ribnica

19.00 LL Grosist Slovan - Jeruzalem Ormož

19.00 Drava Ptuj - Maribor Branik

19.00 Pomurje - Koper 2013

19.00 Gorenje Velenje - Urbanscape Loka

19.00 Krško - Brežice

19.00 Slovenj Gradec 2011 - Celje Pivovarna Laško

19.30 Mokerc-Ig - Dol TKI Hrastnik

- četrtek, 14. decembra:

20.00 Kronos - Herz Šmartno

- torek, 18. decembra

20.00 Grosuplje - Ajdovščina

* Tekme Moškanjci-Gorišnica - Alples Železniki ne bo, ker je slednja

ekipa izstopila iz tekmovanja.

