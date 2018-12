Ustanovna seja, Pipan proti podražitvi

6.12.2018 | 16:30

Sevniški občinski svet v novem mandatnem obdobju z županom Srečkom Ocvirkom (deveti z desne). (Foto: M. L.)

K resnemu parlamentarnemu delu sodijo tudi bolj sproščeni trenutki. (Foto: M. L.)

Franc Pipan je bil predsedujoči v prvem delu včerajšnje seje. (Foto: M. L.)

Sevnica - Včeraj se je na ustanovni seji sestal sevniški občinski svet. V prvem delu seje, ki jo je vodil predsedujoči Franc Pipan, so svetniki poslušali poročilo o izidu volitev in opravili formalne postopke za potrditev mandatov svetnikov in župana. Med drugim so tudi imenovali komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in za njenega predsednika izvolili Božidarja Groboljška.

V drugem delu seje, ki ga je Srečko Ocvirk, novi in dosedanji župan, so se svetniki z začasnim financiranjem občine v obdobju od januarja do marca 2019.

Med drugim so se seznanili tudi s sklepom o višjem nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2019. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila so sprejeli z enim glasom proti. Proti dvigu vrednosti točke je glasoval Franc Pipan. V obrazložitvi glasu je povedal, da tako ravnal, ker je pred volitvami obljubil, da bo glasoval proti novim obremenitvam občanov.

Svetniki so na včerajšnji seji prejeli v najem tablične računalnike. Občina bo namreč postopno prešla na elektronsko vročenje gradiva svetnikom, kot je povedal župan.

Ocvirk je med drugim še dejal, da bo 19. decembra v Kulturni dvorani Sevnica tradicionalni prednovoletni sprejem. Godba Sevnica bo imela 23. decembra koncert, 31. decembra bodo lahko prebivalci pričakali novo leto na sevniškem silvestrovanju na prostem.

M. L.

Galerija