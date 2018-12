»Še naprej bomo delali v dobrobit tega prostora«

6.12.2018 | 15:00

Nov občinski svet z županom Jožetom Kaplerjem

Škocjan - V torek zvečer je zaprisegel nov občinski svet in »novi stari« župan Jože Kapler. Ustanovna seja je potekala v Metelkovem domu, udeležili pa so se je tudi prejšnji svetniki, nekateri gospodarstveniki in gostje.

Bojan Avbar

Predsednik občinske volilne komisije Bojan Avbar je na kratko predstavil volilne rezultate - volilna udeležba je bila 55,34-odstotna. Jože Kapler, ki občino vodi že dva mandata, je dobil še tretji mandat - zmagal je prepričljivo z 81,98-odstotki. Protikandidat Franc Kocjan je prejel 18,02 odstotka glasov. Neveljavnih je bilo 32 glasovnic.

Na seji, ki jo je na začetku vodil najstarejši svetnik Franci Kocjan - Kapler je bil namreč hkrati izvoljen za občinskega svetnika (SDS) in župana - so potrdili tudi mandate novim svetnikom.

Največ, šest svetnikov prihaja iz vrst SDS (Jože Zorko, Jože Kapler, Martina Kralj, Milan Markelc, Martina Božič in Franc Matko). Ker je bil Kapler izvoljen za župana in se je zato odpovedal svetniški funkciji, ga je v občinskem svetu nadomestila naslednja na listi SDS, to je Jožica Lindič. S po dvema svetnikoma sledijo: Bučka - neodvisna lista )Slavko Pungeršič in Alojz Hočevar), SLS (Franc Kocjan in Matej Krnc), ter Lista za ljudi Občine Škocjan (Robert Janežič in Klemen Mlakar). Izpostaviti velja tiste, ki so v svet prišli s preferenčnimi glasovi in to so kar štirje: Zorko, Mlakar ter Hočevar in Krnc - slednja dva sta v svetniških klopeh sedela že prej in sta si očitno sedaj želela malce počitka, a ljudje so ju nagradili za preteklo delo in znova izbrali.V 12-članskem občinskem svetu so tako le trije novi obrazi, ženska pa je ena tretjina žensk - 3, kar pomeni ena manj kot v prejšnji štiriletki.

Župan Jože Kapler se je v nagovoru zahvalil za konstruktivno delo v minulem mandatu tako občinskim svetnikom kot sodelavcem v občinski upravi. Poudaril je, da za njim uspešen mandat, v katerem so pričeli s pomembnimi projekti, ki se bodo v glavnem nadaljevali. »Tvorno želim delovati še naprej za dobrobit tega prostora, za blaginjo vseh, starejših in mlajših. Od svetnikov pričakujem, da bo vsak svoje delo vzel odgovorno in računam na konstruktivno delo,« je dejal župan, ki bo škocjansko občino vodil že tretji mandat.

Besedilo in foto: L. Markelj

