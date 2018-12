Trebnje bodo skušali premakniti stopničko višje

6.12.2018 | 18:00

V trebanjskem občinskem svetu je precej novih imen.

Župan Alojzij Kastelic bo občino vodil še četrti mandat.

Ustanovno sejo je vodila Vida Šušterčič.

Trebnje - Sinoči se je na ustanovni seji sestal tudi novoizvoljeni trebanjski občinski svet, v katerem je precej novih imen. Na seji, ki bi jo sicer moral voditi najstarejši svetnik Matija Hočevar, a je ta predlagal, da jo vodi Vida Šuštarčič, so potrdili tudi nov mandat dosedanjemu županu Alojziju Kastelicu, ki je zmagal na nedavnih volitvah, kjer je prejel 50,49 odst. glasov.

Predsednik občinske volilne komisije Boštjan Kovič je na kratko predstavil volilne rezultate - volilna udeležba je bila 51,9-odstotna. Vsem svetnikom je zaželel uspešno in konstruktivno delo ter modre odločitve, ki bo v dobro občanov in občank.

V občinskem svetu je največ, šest mandatov dobil DROT – ZA RAZVOJ (Simon Erjavec, Tanja Cesar, Miha Sever, Mateja Povhe, Leon Lobe in Špela Smuk). Na drugem mestu je s štirimi mandati SDS (Franci Ostanek, Bogdana Brilj, Jože Avguštinčič in Franci Kepa), po tri občinske svetnike oz. svetnice bosta imeli SLS (Blaž Ovnik, Ana Moder in dr. Jože Korbar) in Županova lista (Andrej Jevnikar, Silvo Zupančič in Nada Pepelnak), v občinski svet pa so bili izvoljeni še Branko Longar (NSi), Nino Zajc (SD), Vida Šušterčič (SMC) in mag. Gregor Kaplan (ZL-DSD), ki je v volilni enoti 3 sicer dobil enako število preferenčnih glasov kot njegov strankarski kolega Darko Pekolj, zato je med njima odločal žreb. Matija Hočevar pa bo predstavnik romske skupnosti.

Po mnenju župana je večina svetnikov mladih, vendar je prepričan, da imajo veliko energije za delo. »Naslednja štiri leta pričakujem približno isto situacijo, kot je bila v preteklost. Trebnje bomo skušali premakniti še kakšno stopničko višje, to je naš cilj. Koliko je politične volje, pa bomo sproti videli,« je dejal Kastelic. V ospredju bodo v novem mandatu trije projektu. Gradnja vrtca v Šentlovrencu že poteka, veliko pozornosti pa bodo po besedah župana posvečali tudi razširitvi podružnične šole v Dolenji Nemški vasi in gradnji kulturnega centra v Trebnjem. »V tem času bomo naredili tudi načrti in mogoče bomo začeli z deli tudi v Velikem Gabru, tam je na pomolu vrtec s kuhinjo, potem pa bomo videli, kakšnega posega bo potrebna še šola. V Velikem Gabru razmišljamo tudi o telovadnici,« dodaja.

Prvič bo občinska svetnica tudi Ana Moder, ki si želi usklajenega dela in sodelovanja z ostalimi svetniki. »Da se ne bi delili na naše in na vaše, ampak da bi delali v dobrobit občanov. Predvsem si želim, da bi naredil nekaj več za kmetijstvo.« Več izkušenj z delovanjem v občinskem svetu ima Mateja Povhe, ki je bila letos ponovno izvoljena, poudarila pa je, da je DROT ohranil šest svetnikov. »Pričakujemo, da bomo delali projekte, ki smo si jih zastavili za naslednje štiriletno obdobje. Smo polni idej, predlogov, rešitev, tako da smo pripravljeni za nadaljnje delo,« je povedala. Po njenem mnenju so glavni projekti dokončanje izgradnje športnega parka v Trebnjem, izboljšanje cestne infrastrukture in predvsem rešitev prostorske problematike v osnovni šoli Trebnje. Kot pravi, njihova svetniška skupina pričakuje, da bo že kmalu prišlo do ustrezne rešitve.

Besedilo in fotografije: R. N.

