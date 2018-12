Avto zbil pešca

6.12.2018 | 18:05

Ob 6.25 je na glavni cesti pri Boštanju prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena pešec in osebno vozilo. Reševalci NMP Sevnica so poškodovanega pešca oskrbeli in prepeljali v SB Brežice. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so kraj zavarovali in razsvetljevali ter odklopili akumulator na vozilu.

Ob 10.40 je helikopter Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP prepeljal obolelo osebo iz SB Brežice v UKC Ljubljana.

Dopoldne je podrto drevo oviralo promet na relaciji Veliki Slatnik—Hrušica v občini Novo mesto. Delavec cestnega podjetja je drevo razžagal in odstranil.