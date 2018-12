Krkina prostovoljca leta sta Betka Luštek in Matic Smolič

6.12.2018 | 18:30

Breda Luštek in Matic Smolič s predsednikom uprave Krke Jožetom Colaričem. (Foto: Krka)

Krka je imela letos 137 krvodajalcev jubilantov. (Foto: Krka)

Novo mesto - Krkina prostovoljca leta sta Betka Luštek in Matic Smolič. Priznanje so danes v Krki podelili že sedmič, ob tej priložnosti pa so se zahvalili tudi letošnjim 137 krvodajalcem jubilantom, so sporočili iz Krke.

Betka Luštek je dolgoletna predsednica Turističnega društva Vrhpolje. V sklopu društva organizira dobrodelne otroške predstave, katerih avtorica je sama, na oder pa jih postavijo v času božično novoletnih praznikov. Večinoma nastopajo v vrtcih, domovih za ostarele in tudi v šolah. Betka Luštek je bila tudi pobudnica in glavna organizatorka dobrodelnega koncerta Za našo Silvo avgusta letos. Koncert so organizirali za sovaščanko in krkašico Silvo Zagorc, ki je zaradi hude bolezni pristala na invalidskem vozičku. Ob tej priložnosti so zbrali sredstva za njeno zdravljenje, terapije, dvigalo in ostale pripomočke.

Matic Smolič je član PGD Dolenja Straža, v katerem je aktiven že od leta 1996. Trenutno je poveljnik društva. Med vrsto dejavnostmi, ki se jim v društvu posveča, osrednje mesto zavzema delo z mladimi – s tekmovalno ekipo so letos postali državni podprvaki. Dejavno je vključen tudi v delovanje PIGD Krka. Je tudi član Civilne zaščite občine Straža, reden krvodajalec, aktiven član MePZ Krka. Prostovoljno sodeluje tudi pri Turističnemu društvu Straža, večkrat pa pomaga tudi starejšim osebam pri opravilih kot so košnja trave, obrezovanje dreves, žaganje in sekanje drv in podobno.

Na današnji prireditvi so Krkinim krvodajalcem, ki so kri darovali od 10-krat pa vse do 130-krat, skupaj z Območnim združenjem Rdečega križa Novo mesto podelili jubilejna priznanja za njihovo človekoljubno pomoč. Podelila sta jim jih predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič in podpredsednica Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto Suzana Jarc. Med prejemniki priznanj so tudi takšni, ki so kri darovali 100-krat ali večkrat. Letos sta to Duško Gorenc, Krkin naj prostovoljec leta 2012, ki je kri daroval že 130-krat, in Miro Lajkovič, ki je daroval že 100-krat.

B. B.