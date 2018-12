Novo mesto za srečne tačke

7.12.2018 | 08:00

Z leve proti desni: začasna skrbnica Natalija in enooki Čiko, predsednica društva Vesna Plavec z Jinksom in glasbenica Anja Pavlin (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - Društvo za zaščito živali Novo mesto danes, 7. decembra, ob pomoči glasbenih prijateljev prireja dobrodelni koncert Novo mesto za srečne tačke. Poznamo pasje in mačje pa še mnogo drugih, a društvo v zadnjih letih največ energije usmerja prav v reševanje mačk. Zakaj?

Zadnja štiri leta društvo vodi Vesna Plavec in po njenem pripovedovanju je danes skrb za živali v primerjavi s preteklostjo na višji ravni, a še vedno je precej stereotipov, ki jim škodijo. Denimo ta, da ima pes zagotovo lastnika, za mačke pa je normalno, da so na prostem in da se znajdejo same tako glede hrane kot tudi zatočišča. »In potem se dogaja, da ljudje hranijo te mačke, nas pa pokličejo, ko ne zmorejo več, saj se mačke hitro pretirano namnožijo. To je precej pogost problem, s katerim se soočamo. Namesto da bi ljudje poklicali, ko je pri hiši ena zavržena mačka, in bi pomagali s sterilizacijo ali kastracijo, je naše delo bolj obsežno, kot bi v takih primerih lahko bilo,« pove ljubiteljica živali, ki ji telefon zvoni skoraj vsakodnevno.

»Pokličejo tudi v primerih, ko se izgubi hišni ljubljenček, ko opazijo grdo ravnanje z živalmi ali ko kje najdejo leglo muck. Vsakemu svetujemo, kako ravnati v različnih primerih, to je naše osnovno poslanstvo. V praksi to pomeni, da glede na lokacijo s kolegico Lino Debeljak iščeva prostovoljce, ki bi te mucke ulovili in rešili iz različnih zagat, peljali k veterinarju, potem iščemo začasne oskrbnike in ne nazadnje čez čas nov topel dom. No, največkrat vse to opraviva sami.«

DOLGOROČNA REŠITEV

Plavčeva opozarja, da mačke seveda niso težava sama po sebi, nastanejo pa težave ob prevelikem številu populacije. In z brezskrbnim odnosom naše družbe smo potem priče množičnosti potepuških muck, pogostemu pojavu mačjih bolezni ipd. »Edina dolgoročna rešitev je kastracija in sterilizacija. Ampak ljudem je težko odšteti tistih 60 ali 80 evrov in težave se množijo, namesto da bi jih zajezili.«

Društvo deluje na območju širše Dolenjske, ne le novomeške občine, največ sredstev pa dobijo z deležem dohodnin, donacijami, posamičnimi razpisi, zbiranjem prostovoljnih prispevkov na terenu in SMS-donacijami. »Ves denar porabimo za oskrbo. Težave imamo, ko iščemo začasne oskrbnike, pa četudi društvo pokrije stroške hrane in zdravil ter skupaj z muckom pripelje tudi opremo. Tako da smo na zadnje oskrbnika našli v Škofji Loki in Celju. Najdeno žival namreč najprej pregleda veterinar, vsi naši mucki pa gredo v novi dom šele potem, ko nimajo več nobene bolezni, so kastrirani ali sterilizirani in dvakrat cepljeni proti kužnim boleznim.«

GLASBENIKI HITRO ZA

Pri oddaji živali jim je v pomoč družbeno omrežje in spletno oglaševanje, denimo na Bolhi, a glede na število živali, ki potrebujejo pomoč, veliko energije porabijo za iskanje sredstev. Pravijo, da so po občinah različne prakse, uradna zavetišča pa običajno nimajo ne kapacitet ne denarja za oskrbo vseh potepuških mačk, pogosteje le psov. Tudi zato so se sami raje usmerili v pomoč muckam, kar je med drugimi opazila glasbenica in prav tako ljubiteljica živali Anja Pavlin.

»Vesno in društvo spremljam že nekaj časa, spoštujem njihov trud, in ker prosijo za pomoč, da lahko pomagajo naprej, se mi je zdelo prav, da stopimo skupaj tudi glasbeniki in naredimo ta dobrodelni koncert. Odzivi so bili odlični, vsi so bili skoraj takoj za, zato se je na koncu zbralo kar osem nastopajočih,« pove in našteje, kdo bo ta večer v novomeški Situli prepeval za štirinožne kosmatinke in kosmatince: Bort Ross, Marijan Novina, Špela Cesar, Gregor Strasbergar iz skupine Mrfy, Cveto Šali, skupina Deadly Smile, Jernej Zoran in, seveda, Anjin Tretji kanu. Na dogodku bodo zbirali prostovoljne prispevke, za donacije pa bodo obiskovalci prejeli tudi srečke, saj so jim številni ustvarjalci priskočili na pomoč s svojimi izdelki, zato bo del dobrodelnega koncerta tudi srečelov.

Svojevrsten »srečelov« je namreč vsakoletno iskanje finančne pomoči. Po besedah predsednice društva nekatere občine vsaj po nekaj proračunskih tisočakov letno namenijo za kastracije in sterilizacije, tako da lastniki zanje potem odštejejo okoli 20 ali 30 evrov, a žal ne vse. Zato bo izkupiček koncerta več kot dobrodošel. »Gre pa tudi za ozaveščanje ljudi o tej težavi, za katero se še vedno mnogi delajo, da je ni. Da spoznajo, na koga se lahko obrnejo po pomoč in kako ukrepati,« še doda Pavlinova. Kontaktna številka društva je sicer 041 233 248, koncert pa bo v petek, 7. decembra, ob 18. uri v hostlu Situla.

Članek je bil objavljen v novembrski Živi, prilogi Dolenjskega lista z dne, 29. november 2018.

Mirjana Martinović