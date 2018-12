Začele so se Zimske kratkočasnice

7.12.2018 | 10:45

Na prvih Zimskih kratkočasnicah se je dr. Božo Flajšman pogovarjal z Vladom Miheljakom.

Metlika - V Metliki se je včeraj začela jubilejna 10. sezona Zimskih kratkočasnic, na katerih se bo decembra in januarja zvrstilo šest pogovornih večerov s prav toliko gostitelji in gosti. Na prvem večeru je dr. Božo Flajšman gostil Vlada Miheljaka. Med drugim sta se pogovarjala o aktualnih temah, kot so na primer minule lokalne volitve, na katerih so bili izvoljeni tudi pravnomočno obsojeni kandidati, ter o beguncih. Večer je popestril mladi kitarist Luka Plut.

Prve Zimske kratkočasnice so bile izjemoma v četrtek, vsi ostali pogovori pa bodo v hotelu Bela krajina ob sredah ob 18. uri. Prihodnji teden se bo Stane Križ pogovarjal z Izidorjem Dergancem, 19. decembra pa Borut Omerzel z Marjanom Simčičem. 9. januarja bo Matjaž Rus gostil Matejo Koležnik, 16. januarja bo gostja Mirjam Bezek Jakše Ilinka Todorovski, Zimske kratkočasnice pa bo 23. januarja zaključil Igor Vidmar s svojim gostom Sašom Udovičem.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

