Danes brez elektrike

7.12.2018 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 10.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUHOR;

- od 10.00 do 12.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAVNACE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 11.00 do 13.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 1;

- od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKOVNICE;

- od 11.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAKOVNIK.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. BAN;

- od 8.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRBOVCE;

- od 9.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Dolina Mirna med 8.00 in 14.00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področjih nadzorništev Bistrica ob Sotli med 8. in 13. uro na območju TP Janeževe gorce in nadzorništva Sevnica med 8. in 14.45 uro na območju TP Sevnica Dobrava.

M. K.