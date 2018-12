Dolenjski list v novih prostorih v Hederi

7.12.2018 | 08:45

Novo mesto - Cenjene stranke obveščamo, da smo se preselili v nove prostore na Ljubljansko cesto 26, v TPC Hedera v Bršljinu. Našli nas boste v 3. nadstropju, dostop je za vse, ki težje hodite po stopnicah, možen tudi z dvigalom.

Prijazno vas vabimo, da nas obiščete od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure, za vas pa smo dosegljivi na istih telefonskih številkah in istih e-naslovih. Za več informacij pokličite na telefonsko številko 07/39 39 500 ali pišite na e-naslov info@dol-list.si.

Dolenjski list je bil in ostaja vaš četrtkov prijatelj!

novejši najprej Komentarji (2) 2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni True Truic Zdaj ste tudi vsi lokalni novinarji postali "ZAVOD medijev NM" , vsi skupaj na enem mestu. Da bodo stroški manjši..:) Čestitam! kaj bo pa v vaši bivši stavbi ki jo je MONM odkupila? 2h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni True Truic Da ne bo pomote, Vam novinarjem veliko uspeha še naprej in boljših pogojev za delo vsekakor... O tem ne odločajo navadni uslužbenci. To so višje sile:) Srečno! Preglej samo prijavljene komentatorje