Do konca leta naj bi zgradili temelje za vrtec

7.12.2018 | 12:30

Vrtec v Šentlovrencu dobiva temelje.

Šentlovrenc - Občina Trebnje je pred tedni začela graditi 4-oddelčni vrtec v Šentlovrencu. Investicija je ocenjena na okoli dva milijona evrov, za izvajalca pa so izbrali grosupeljsko podjetje Komunalne gradnje, ki bo uredilo temelje za objekt, in trebanjski Rem, ki bo nato poskrbel za gradnjo modularnih enot.

Trenutno poteka gradnja temeljev, ob ugodnih vremenskih pogojih pa naj bi jih postavili do konca letošnjega leta. V okviru te prve faze projekta bodo uredili tudi ustrezno odvodnjavanje med vrtcem in bližnjo železniško progo. »Po novem letu na vrsto pride modularna gradnja, ki bi bila lahko zaključena do aprila. Nato nas čaka še ureditev okolice, v vrtec pa bi prve otroke lahko sprejeli že prvega septembra. To je naša želja, a na vsaki poti so ovire, vendar upamo, da ne bomo naleteli nanje,« je dejal trebanjski župan Alojzij Kastelic.

Besedilo in fotografije: R. N.

