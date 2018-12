Zmanjkalo mu je metadona, zato si ga je sam postregel

Roka Zupančiča so na sodišče pripeljali iz ljubljanskega zapora, kjer je v priporu.

Obtoženec s svojo zagovornico Jasno Simčič

Novo mesto - Pred slabima dvema mesecema so s PU Novo mesto sporočili, da je 30-letnik vlomil v novomeški zdravstveni dom, kjer je ukradel substitol in metadon. Včeraj je bil zanj na okrožnem sodišču predobravnalni narok, kjer je Rok Zupančič, ki stalno prebiva v Ljubljani, začasno pa v Brežicah, dejanje priznal in obžaloval. Bil je že večkrat obsojen zaradi tatvin in kaznivih dejanj, povezanih s prepovedanimi drogami.

"Sprejemam kazen in prosim, da sodišče izda sklep o predčasnem prestajanju kazni," je rekel. Razlog za krajo naj bi bil ta, da ni imel metadonske terapije.

Višji državni tožilec Srečko Hočevar je zanj predlagal eno leto zapora in prav takšno kazen je sodnica Mojca Hode tudi izrekla v sodbi.

Zupančič je zadnjo septembrsko nedeljo po podzemnem hodniku prišel do vhodnih vrat zdravstvenega doma in jih na silo odprl. Njegov cilj je bila ambulanta za odvisnike, kamor je prišel s pomočjo kladiva, saj je z njim odbil kljuko. Nabral si je 50 kapsul substitola in štiri stekleničke metadona.

Podoben scenarij je poskusil izpeljati 9. oktobra, a takrat ga je zalotila čistilka in zato je pobegnil. Do storilca so prišli s pomočjo posnetkov nadzornih kamer, saj so ga zaposleni poznali z metadonskih terapij.

Sodnica ga je oprostila stroškov postopka, ker je brez prihodkov. "V zaporu boste imeli čas, da nekaj naredite, imate možnost, da se pozdravite," je še dodala Hodetova.

Tekst in foto: Janja Ambrožič