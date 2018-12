Študijski obisk v evropskem parlamentu

7.12.2018 | 09:45

Brežice, Strasbourg - V okviru programa Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS) smo se konec oktobra z dijaki Ekonomske in trgovske šole Brežice Manco Molan, Laro Ogorevc, Janom Mladkovičem in profesorico Mojco Ogorelc udeležili Evrošole 2018, v Strasbourgu, v Franciji. Študijskega obiska se je udeležilo 8 šol iz Slovenije, ki smo vključene v program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta.

V okviru aktivnosti našega študijskega obiska smo si ogledali slikovito staro mesto Strasbourg in obiskali Evropski parlament, kjer so dijaki debatirali o različnih družbenih tematikah ter iskali rešitve za aktualne družbene probleme. Mladi Evropejci so razpravljali o trajnostnem razvoju, o človekovih pravicah, o kulturni raznolikosti v Evropi, o migracijah in integraciji. Pokazali so, da znajo razmišljati, imajo ideje, so kritični do obstoječih družbenih razmer in znajo poiskati tudi zanimive ter konstruktivne rešitve različnih družbenih problemov.

Vtisi dijakov udeležencev Evrošole 2018 so zelo pozitivni, veseli bomo ponovnega obiska Evropskega parlamenta, novih znanj in izkušenj ter prijateljstev, saj je tudi druženje mladih zelo pomemben povezovalni dejavnik mladih Evropejcev.

Sožitje med ljudmi, svoboda, strpnost in mir so najpomembnejše vrednote današnjega časa in sveta. Živeti in sobivati v strpnosti ter ustvarjati kulturo miru in napredka so temeljne smernice za našo prihodnost in trajnosti razvoj. Bogate izkušnje in znanja, ki so jih dijaki pridobili na študijskem obisku v Strasbourgu, ko so se preizkusili v vlogi Evropskih poslancev, pa predstavlja pomemben in trajnosten prispevek k aktivnemu državljanstvu ter večji politični participaciji mladih.

Vtisi dijakov o študijskem obisku:

»Zelo sem hvaležna, da sem dobila možnost potovanja v Strasbourg, kjer je središče Evropske unije. Potepanje po francoskem mestu je bilo prijetno, saj je mesto naravnost čudovito. Ohranjenost stare arhitekture v zgodovinski četrti Mala Francija (La Petite France), obdane s parki in reko ILL, me je očaralo ter spodbudilo, da zagotovo še kdaj obiščem to prelepo mesto. Obisk Evropskega parlamenta je bila zame odlična izkušnja, ki je ne bom nikoli pozabila. Dobila sem boljši vpogled, kako je biti evropski poslanec. Sklenila sem veliko prijateljskih vezi z dijaki iz drugih šol, s katerimi smo se udeležili srečanja Evrošola. S svojo pozitivno izkušnjo želim spodbuditi dijake in profesorje k nadaljnjemu sodelovanju v podobnih projektih. Najbolj me je navdušilo sodelovanje dijakov iz različnih evropskih držav pri posameznih predstavitvah, ki smo jih predhodno morali pripraviti za srečanje.«

Manca Molan

»Na ekskurziji v Strasbourgu sem spoznala kar nekaj novih stvari. Dan, preživet v Evropskem parlamentu pa je bil nekaj posebnega. Dijaki smo zasedli sedeže evropskih poslancev, se preizkusili v debatah, podali svoje mnenje in glasovali o različnih temah. Imeli smo tudi nekaj prostega časa za ogled mesta Strasbourg. Mesto je res zelo lepo in posebno, predvsem pa tudi varno. Ima zanimivo arhitekturo in veliko starejših tradicionalnih zgradb. Poskusili smo tudi tradicionalne francoske sladice, katerim se težko upreš. Ob tem pa smo opazovali Francoze in njihov ritem življenja, ki je urejen in miren. Najbolj mi je bilo všeč raziskovanje mesta. Ogledali smo si katedralo, najstarejšo zgradbo, se sprehodili ob reki ILL in kupili spominke.«

Lara Ogorevc

»Vtisi z Evrošole in iz Strasbourga so super. Naučil sem se veliko novih stvari in spoznal tudi nekaj novih prijateljev. Jesenske Evrošole se je udeležilo okrog 400 dijakov iz cele Evrope. Ogledali smo si tudi mestne znamenitosti Strasbourga. Mesto je res čudovito in zanimivo. Imeli smo priložnost, da smo bili v Evropskem parlamentu in sedeli na mestih evropskih poslancev, to je bilo res super. Prav tako smo tudi izboljšali znanje angleščine. Vse skupaj mi je bilo res enkratno doživetje. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo bili v Evropskem parlamentu in spoznavali nove ljudi ter izmenjali svoje izkušnje ter stališča o različnih tematikah, o katerih smo ta dan razpravljali. Navdušilo me je predvsem mesto, ki je prečudovito in polno različnih znamenitosti, starih restavracij ter trgovin.«

Jan Mladkovič

Mojca Ogorelc,

koordinatorica programa EPAS

Ekonomska in trgovska šola Brežice

Video EVROŠOLA 2018 STRASBOURG/ EUROSCOLA 2018 STRASBOURG/ Avtorica videa: Manca Molan

