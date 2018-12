Nekaj novincev v svetu, županu drugi mandat

7.12.2018 | 11:20

Župan Tomaž Režun s svetniki (Foto: D. J.)

Radeče - Na ustanovni seji se je nedavno sestal tudi novoizvoljeni občinski svet Občine Radeče, v katerem ni prav veliko novosti. Med 16-imi svetniki jih bo v prihodnjih štirih letih sedelo osem iz vrst SD, štiri iz Zveze za napredek Radeč in radeškega območja ter po dva iz SDS in NSI. Novinci so v tem mandatu so Rok Zahrastnik (ZA-R), Peter Mlakar (SDS) in Tomaž Novak (NSI) ter predvidoma Dušan Podlesnik (SD), ki naj bi svetniškem mestu zamenjal Tomaža Režuna, ki je bil izvoljen za župana.

Režun, za katerega je to drugi mandat na čelu Radeške občine, je za podžupana izbral že dosedanjega Janeza Prešička.

