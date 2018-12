Mednarodni dan strpnosti

7.12.2018 | 10:30

Novo mesto - Osnovna šola Bršljin se je pridružila projektu Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo v organizaciji Zavoda Eksena.

Namen letošnje teme projekta »Stop obrekovanju« je ozavestiti pomen strpnosti, problematiko obrekovanja ter spodbujati medsebojno spoštovanje, razumevanje, sprejemanje, prijateljstvo in sodelovanje. Učenci od 1. do 9. razreda so v tednu strpnosti od 12. do 16. novembra po izobraževalni delavnici ustvarjali likovne ter pisne izdelke. Izbrane likovne stvaritve učencev od 1. do 4. razreda smo razstavili v avli šole, kjer bodo na ogled do konca januarja 2019. Izbrani izdelki učencev od 5. do 9. razreda, ki so se preizkusili v kovanju rim in pisanju zgodb, bodo objavljeni v šolskem e-časopisu Bršljinko.

Lepo povabljeni, da skozi oči mladih ustvarjalcev začutite njihov notranji svet razmišljanj o obrekovanju.

Natalija Globevnik,

OŠ Bršljin Novo mesto

Galerija