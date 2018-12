Babice in dedki na obisku

7.12.2018 | 10:50

Semič - Danes so nas v skupini Dežniki obiskali dedki in babice. V igralnici smo ustvarjali novoletno dekoracijo, se posladkali s piškoti, ki so jih pripravili otroci ter nato v telovadnici skupaj zaplesali in zapeli. Preživeli smo prijetno dopoldne ob medgeneracijskem druženju.

Irena Malenšek,

Vrtec Sonček Semič

