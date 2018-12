Miklavževo presenečenje na OŠ Globoko

7.12.2018 | 11:15

Globoko - V sredo, 5. decembra, so učenci podaljšanega bivanja (OPB 1) doživeli pravo presenečenje.

Miklavž je uresničil željo njihove učiteljice in jim v razred pripeljal ameriškega nogometaša Macaria Gloverja, ki igra v NK Krško. Otroci so bili nad obiskom zelo navdušeni, saj je Macario malo drugačen fant od nas, ima posebno zanimive lase, živi zelo daleč od nas, kar 13 ur se vozi z letalom, zna pa celo nekaj slovenskih besed. V Sloveniji se dobro počuti, a pravi, da so razlike med nami in njimi velike. Rad ima čevapčiče in pice. Odgovoril je na mnogo naših vprašanj, nato pa smo se preselili v telovadnico, da bi malo igrali nogomet z njim. Na žalost si je poškodoval nogo na treningu, zato igrati ni mogel, je pa branil naše strele in bil v vlogi sodnika. Tudi podpisal se nam je na roke v spomin.

Na koncu smo se mu zahvalili in mu zaželeli hitro okrevanje. Anže iz kluba, ki nam ga je pripeljal, pa je obljubil, da nam po novem letu pripelje malo več nogometašev, da bomo res igrali čisto pravi nogomet z njimi. Pa hvala Miklavžu, presenečenje je uspelo!

Alenka Cizel, OŠ Globoko

