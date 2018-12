Hrup z dolenjske avtoceste: Na rešitev čakajo že od gradnje

7.12.2018 | 19:00

Stražna je novomeško naselje tik ob dolenjski avtocesti, ki ga od hrupa varuje le nasip, saj je protihrupna ograja postavljena zgolj na drugi strani. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Na uredništvo so se obrnili prebivalci Stražne, zaselka na levi ob dolenjski avtocesti na odseku pri Mačkovcu (gledano v smeri Zagreba). Pravijo, da je hrup tovornih in drugih vozil z zelo prometne ceste nevzdržen, in tako je že vse od leta 2006 oz. njene gradnje! Po številnih in žal neuspešnih pritožbah od občine do krajevne skupnosti in Darsa so skoraj obupali. »Mar res nismo vredni ene protihrupne ograje, da bi lahko imeli kot drugi poleti odprta okna?« se je vprašal Janez Žibert.

Okoli devet gospodinjstev živi na območju, od avtoceste oddaljenem le od manj kot sto do dobrih dvesto metrov. »Hrup je dan in noč. In to takšen, da moramo imeti okna zaprta. Ob odprtem oknu denimo sploh ne slišimo televizije,« je še povedal in nadaljeval, da hrup prihaja neposredno z najbližjega odseka, pa tudi z nekoliko oddaljenega viadukta.

Protihrupna ograja je na tem delu avtoceste le na njeni desni strani, torej strani Mačkovca, na levi pa je zgolj nasip. Zaradi težav so se krajani v vseh teh letih že večkrat obrnili tako na KS Ločna - Mačkovec kot na MO Novo mesto, a žal ničesar dosegli. »Pri prejšnjem županu sem bil vsaj trikrat, do sedanjega mi ni uspelo priti, saj so nas napotili na druge službe, kjer smo že prej neuspešno reševali zadeve. Prvo pritožbo je podpisalo 12 krajanov Stražne, bile so neke meritve, a zgodilo se ni nič. Od občine smo nazadnje leta 2016 prejeli dopis Darsa, ki se je nanašal na meritve še iz leta 2013,« je še dodal.

AKTUALNE STARE MERITVE

Glede njihovih težav smo vprašanja naslovili na Dars, kjer so zatrdili, da izvajajo obratovalni monitoring obremenitev s hrupom zaradi prometa po avtocesti, a po njihovem »obstoječa aktivna protihrupna zaščita zagotavlja zadostno protihrupno zaščito objektov ob obravnavanem avtocestnem odseku«. Trditev izhaja iz rezultatov trenutno veljavnega monitoringa, so še navedli, ki pa je iz leta 2013/14 in v katerem so upoštevali prometne obremenitve iz leta 2011. »Iz rezultatov modelnega izračuna obremenitev s hrupom je razvidno, da obremenitev v višini dva metra od tal pri nobenem stanovanjskem objektu ne presega dovoljenih vrednosti, prav tako dovoljene vrednosti niso presežene na višini štirih metrov, kot smo že pojasnili v odgovoru na dopis Mestne občine Novo mesto. V višini najbolj obremenjene etaže (3. etaža) obremenitev s hrupom presega mejne ravni pri skupno treh objektih (Stražna 1, Stražna 39 in Šmarješka cesta 68). Na predmetnem območju je bila v sklopu izvedbe obratovalnega monitoringa hrupa v letih 2013/14 pri objektu Stražna 39 izvedena tudi 24-urna meritev hrupa z merilnikom, na lokaciji, ki so jo kot najbolj obremenjeno predlagali prebivalci sami,« so še zapisali v odgovoru. Skratka, iz več kot pet let starih meritev je izhajalo, da je hrup »nižji od mejnih vrednosti in tudi precej nižji od modelnega izračuna na najbolj obremenjeni točki objekta«, zato »trenutno ni potrebe po izvedbi dodatne protihrupne zaščite«.

A v tem dopisu, ki so ga krajani od Darsa dobili preko občine, je bilo še navedeno, da bodo nove protihrupne ukrepe na tem območju načrtovali v okviru operativnega programa varstva pred hrupom (OPH), ko bo ta sprejet. Izvedeli smo, da je vlada OPH 2013–2018 sprejela 1. marca letos, žal pa protihrupni ukrepi na območju Stražne v njem niso bili zajeti.

NASIP DANES NIŽJI?

Prebivalci Stražne so se sicer vprašali tudi o ustreznosti protihrupne ograje na drugi strani avtoceste, saj je menda pri njih hrup večji, odkar je bila ta postavljena, namesto manjši. Na Darsu so to zanikali: »Navedba ne drži. Skladno s projektno dokumentacijo so ob avtocestnem odseku na območju naselja Mačkovec (razen na viaduktu Mačkovec, kjer so nameščene transparentne protihrupne ograje) nameščene visoko absorpcijske protihrupne ograje, ki zagotavljajo visoko absorpcijo hrupa.«

Glede nasipa, ki je na njihovi oz. levi strani prometnice, pa so dejali, da se je ta v vseh teh letih precej pogreznil: »Sprva smo z okna videli le zgornji del vozil, zdaj vidimo tudi spodnjega oz. kolesa in mestoma celo samo cestišče.« Na Darsu tudi te zadeve, kot so zapisali, pregledujejo v sodelovanju z zunanjim pogodbenim strokovnjakom: »Ob letošnjem pregledu stanja objektov na predmetnem protihrupnem nasipu nepravilnosti (posedanje) niso bile ugotovljene. Smo pa vaše navedbe danes posredovali v preveritev tudi pristojnim sodelavcem iz Avtocestne vzdrževalne baze Dars Novo mesto, in ko prejmemo odgovor, vam ga lahko tudi posredujemo.«

OBČINA OBLJUBILA POMOČ

Kakšne možnosti imajo torej sploh še prebivalci Stražne? Povedali so namreč, da je bila njihova KS Ločna - Mačkovec v zadnjem mandatu povsem neodzivna, nič kaj bolje pa ne kaže za naprej, saj na nedavnih volitvah za svet KS sploh nihče ni kandidiral. Občinska volilna komisija, kot so za Dolenjski list pojasnili z MO Novo mesto, naj bi zato nadomestne volitve razpisala v kratkem, če bodo to roki dopuščali, bodo še letos. Tudi sicer pa je občina ponudila pomoč: »Seveda pa si bomo na MO Novo mesto še naprej po najboljših močeh prizadevali izboljšati kakovost življenja občanov na omenjenem območju. Očitno je, da tudi hrup znotraj sicer predpisanih standardov predstavlja težavo in ovira vsakdan naših občanov, zato bomo Dars znova pozvali k izvedbi protihrupnih ukrepov.«

In četudi več let stare meritve dodatne protihrupne ukrepe niso predvidele, kaj leta 2018 oz. skoraj 2019 preostane krajanom Stražne? »Obvestili bi vas še, da Dars v letošnjem letu v sodelovanju z zunanjimi pogodbenimi izvajalci izvaja nov obratovalni monitoring hrupa za omrežje avtocest in hitrih cest, v sklopu katerega bodo za vse cestne odseke določene obremenitve s hrupom na podlagi računske ocene obremenitve s hrupom,« so zapisali in nadaljevali, da bodo na podlagi teh rezultatov in prometnih obremenitev iz leta 2016 načrtovali nove ukrepe in pripravili novelacijo OPH. Vanj so poleg Darsa med drugimi vključena tudi ministrstva za okolje, promet in zdravje. »Izvedbo ukrepov protihrupne zaščite ob avtocestnem odseku na območju naselja Stražna lahko pričakujemo, ko bodo ti vključeni v noveliranem in od vlade potrjenem operativnem programu varstva pred hrupom,« so zaključili. Kdaj natančneje, niso navedli, a za pripravo aktualnega programa so porabili vsaj dve leti.

Članek je bil objavljen v 48. številki Dolenjskega lista z dne 29. november.

Mirjana Martinović