Žena mu je odpustila, da jo je hotel zažgati

7.12.2018 | 16:00

Ivan Mikec ima močno opečen obraz

Obtoženec z odvetnico Jasno Simčič

Novo mesto - V začetku maja sta se na Svetem Vrhu pri Mokronogu v požaru hudo opekla zakonca Mikec, ogroženo je bilo življenje obeh, o tem smo poročali tudi v Dolenjskem listu. Že takrat je bilo slišati namigovanja, da naj bi ogenj podtaknil soprog Ivan Mikec, danes, ko je bil zanj na okrožnem sodišču v Novem mestu razpisan predobravnalni narok, pa je to postalo jasno. Tožilstvo namreč 66-letniku očita poskus umora.

V noči na 6. maj naj bi šel v gospodarsko poslopje, kjer naj bi z vnetljivo tekočino polil blazino, jo odnesel v spalnico, kjer je spala žena, in prižgal. Očitno je ogenj najprej bruhnil vanj in se potem razplamtel po prostoru. Dogodek je na njegovem obrazu pustil hude posledice.

Njegova odvetnica Jasna Simčič je predlagala, da se narok preloži. "Tako bi obtoženec imela še nekaj časa za premislek o priznanju krivde in pogovore s tožilstvom," je rekla, tožilka Nada Črnugelj se je s tem strinjala in tako je sodnica Melita Perko določila nov datum, in sicer 3. januar 2019.

Mikčeve soproge Ane, ki ima v tem postopku vlogo oškodovanke, danes ni bilo na sodišče, poslala je opravičilo. Bilo pa je zelo zgovorno njeno pismo, ki ga je odvetnica Simčičeva predala sodnici in tožilstvu.

V njem prosi, naj njenega moža oprostijo, da bi se pozdravil. "Rada se imava in bi rada po svojih močeh skupaj živela naprej," je zapisala.

Tožilka Nada Črnugelj

O koliko letih zapora se bodo pogajali tožilstvo in Mikec ter njegova zagovornica, je v tem trenutku težko oceniti. Da bi ga oprostili, kakor predlaga njegova soproga, ki mu je očitno odpustila, da je kritične noči, ko je spala, podtaknil ogenj v spalnici, ni pričakovati.

"Bil je pod vplivom alkohola, izvedenka je ugotovila, da je bil bistveno zmanjšano prišteven. Nameravala sem predlagati 10 let zapora," je po naroku pojasnila tožilka.

Tekst in foto: Janja Ambrožič