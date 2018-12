Sejem prvič pred občinsko stavbo

7.12.2018 | 17:30

Otroci domače škocjanske osnovne šole-

Škocjan - Na predvečer godovanja sv. Miklavža je vrata že deveto leto zapored odprl Miklavžev sejem.

Pestro sejemsko dogajanje se je letos prvič odvijalo na parkirišču pred občinsko stavbo, kjer je unikatne izdelke domače in umetnostne obrti ponujalo preko 30 sejmarjev.

Stojnice so bile polne dobrot in izdelkov, primernih za obdarovanje.

Za kulturni program so poskrbeli otroci in vrtca Radovednež in učenci OŠ Frana Metelka Škocjan, popoldne pa so za domačno vzdušje skrbeli harmonikarji Janeza Lekšeta, učenci Glasbenih storitev Tina in Ljudske pevke Klasje. Pred prihodom Miklavža je otroke s svojimi baloni zabaval Nodi iz Knjižnice Mirana Jarca, zaplesale so tudi Novomeške mažorete.

Sv. Miklavž je prišel v spremstvu dobrih vil.

Ob 18. uri se je v kočiji in v spremstvu parkeljnov ter dobrih vil pripeljal sv. Miklavž, ki je zbrane pozdravil in vsem zaželel lepe praznike, potem pa s kopico pridnih otrok odšel v bližnjo župnijsko cerkev, kjer so vsi dobili darilca.

Domačini so sejem vzeli za svojega in ga iz leta v leto bolj obiskujejo, prav tako je ponudba sejmarjev vsako leto bogatejša, tako da se vsi veselijo drugega leta, ko bo prireditev praznovala prvo okroglo obletnico.

L. M.

