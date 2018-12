Prepovedali obiske na oddelku za žilno kirurgijo

7.12.2018 | 14:50

Foto: Arhiv DL

Novo mesto - Vodstvo Splošne bolnišnice Novo mesto je sporočilo, da so zaradi povečanega števila okužb na oddelku za žilno kirurgijo obiski pacientov do nadaljnjega oziroma do preklica prepovedani. V nujnih primerih lahko obiske odobri zdravstveno osebje na oddelku.

Informacije o stanju hospitaliziranih pacientov bodo lečeči zdravniki podajali telefonsko, v času, ki je sicer namenjen obiskom.

M. Ž.