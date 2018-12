Kateri lastniki gozdov sodijo med najbolj skrbne?

8.12.2018 | 08:00

Peter Malovič

Sevno, pri Novem mestu - Zavod za gozdove Slovenije je v petek na prireditvi v prostorih kmetijske šole Grm na Sevnem že 20. zapored podelil priznanja najbolj skrbnim lastnikom gozdov. Letošnjih 14 prejemnikov so izbrali na območnih enotah zavoda po vsej Sloveniji, med njimi pa so tako manjši kot večji lastniki gozdov, med njimi tudi družina Attems. Poleg zasebnih lastnikov je priznanje letos prejela tudi agrarna skupnost.

V območni enoti Zavoda za gozdove Kočevje so za najbolj skrbnega lastnika gozdov tokrat izbrali Petra Maloviča iz Dolenjih Lazov pri Ribnici, v območni enoti Novo mesto Aleša Lavriča iz Gorenjega Polja pri Straži in v enoti Brežice Benjamina Miklavčiča iz Mokronoga.

Benjamin Miklavčič

Ob dogodku, ki je potekal v soorganizaciji z Grmom Novo mesto, Centrom biotehnike in turizma, so pripravili še tri razstave. Tako so ob priložnosti odprli fotografsko razstavo zmagovalnih slik mednarodnega fotografskega natečaja Magična narava, ki ga je organiziralo Združenje slovenskih naravoslovnih fotografov in katere pokrovitelj je projekt LIFE NATURAVIVA. Razstava kroži po Sloveniji, zdaj pa že zbirajo nove fotografije, saj je bil že objavljen nov natečaj. Več informacij o tem lahko ljubitelji fotografije dobijo na spletni strani zgoraj omenjenega projekta ali združenja.

Aleš Lavrič

Svoj pogled skozi objektiv na čudežno naravo je na svoji razstavi pokazal še Tilen Dolšak, dijak 1. letnika Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije, ki se izobražuje v programu naravovarstveni tehnik.

Šola je za popestritev dogodka pripravila še dobrodelni bazar in razstavo poprtnikov, božičnih kruhov, ki jih izdelujejo dijaki in študenti Grma Novo mesto, da bi ohranili nesnovno dediščino priprave. Razstava je bila sočasno tudi del čezmejnega festivala božičnega kruha v okviru projekta Uživam tradicijo.

Predstavitve najbolj skrbnih lastnikov gozdov in podelitev priznanj sta popestrila Marko Kobal, prvak ljubljanske opere, s harmonikarsko spremljavo izpod prstov Jožeta Avbarja in Ljoba Jenče, pevka, pravljičarka in zbirateljica ljudskih pesmi.

Besedilo in fotografije: B. Dušič Gornik

