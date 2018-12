Mirna je znova pela

8.12.2018 | 09:00

Na prireditvi Mirna poje so se predstavili vsi mirnski pevski zbori.

Jože Drčar je vesel, da je prireditev postala tradicionalna.

Del mešenega pevskega zbora Društva upokojencev Mirna

Mirna - Sinoči je v kulturnem domu Partizan na Mirni donela zborovska glasba. KUD Matija Tomc je pripravilo že 13. prireditev Mirna poje, na kateri so se predstavili vsi mirnski pevski zbori. Poleg gostiteljev, mešanega pevskega zbora KUD Matija Tomc, ki ga vodi Stane Cvelbar, in moške vokalne skupine Dominus, so se občinstvu predstavili še prvošolci mirnske osnovne šole, otroški in mladinski pevski zbor Osnovne šole Mirna ter ženski pevski zbor Zimzelen in mešani pevski zbor Društva upokojencev Mirna.

»Pred leti smo se odločili, da naredimo prireditev, na kateri bomo združili vse zbore v tej naši dolini. Veliko je bilo namreč zborov, vsi pa smo vedno bolj zase nastopali. Pa smo rekli, dajmo združiti moči. Prireditev je uspela in je sedaj že tradicionalna. Zelo me veseli, da nastopajo tako najmlajši kot tudi nekoliko bolj izkušeni pevci,« je povedal predsednik KUD Matija Tomc Jože Drčar. Zbrane v dvorani je uvodoma pozdravil župan Dušan Skerbiš, ki je dejal, da vsi zbori skrbijo za živahen kulturni utrip v občini.

KUD Matija Tomc ima nekaj več kot dvajset članov, znotraj društva pa delujeta mešani in moški zbor. »Udeležili smo se že kar nekaj tekmovanj, drugače pa redno nastopamo tudi na območnih revijah pevskih zborov. Vsako leto pripravimo prireditev Mirna poje, organiziramo svoj letni koncert, že drugo leto zapovrstjo pa imamo tudi božični koncert, ki je naš vrhunec leta. To je koncert z orkestrom, ki ga bomo pripravili 26. decembra v župnijski cerkvi na Mirni,« je še povedal Drčar.

Prireditev je tudi tokrat povezovala Petra Krnc Laznik, na koncu pa je mešani pevski zbor mirnski upokojencev zapel še mirnsko himno.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija