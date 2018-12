O letošnjih arheoloških izkopavanjih

8.12.2018 | 10:45

Črnomaljci so z zanimanjem prisluhnili predavanju o izkopavanjih v mestu.

Črnomelj - Mestna muzejska zbirka Črnomelj in RIC Bela krajina pripravljata pod skupnim naslovom Neobičajna vedenja že deveti cikel predavanj. Tokrat je univ. dipl. arheologinja Alenka Jovanović predstavila letošnja arheološka izkopavanja v starem črnomaljskem mestnem jedru.

V zadnjih treh desetletjih so bila v Črnomlju številna izkopavanja. Letošnjih, ki jih vodita Slobodan Olić in Alenka Jovanović, so se lotili v Ulici Lojzeta Fabjana in v Ulici Mirana Jarca. Na novo odkriti sledovi prazgodovinskega in antičnega Črnomlja omogočajo še boljšo osvetlitev dosedanje podobe mesta, raziskave ob cerkvi sv. Petra pa nove podatke o črnomaljskem mestnem pokopališču.

Res je sicer, da so bili nekateri predeli v obeh ulicah zaradi napeljave vodovoda in kanalizacije že predhodno močno prekopani, zato so bile arheološke najdbe skromne. Ob župnijski cerkvi sv. Petra pa so naleteli na skeletne pokope. Zadnji pokop je bil leta 1806, najstarejši grobovi pa so iz 14. ali začetka 15. stoletja. Predvideli so, da bodo izkopali okrog 30 skeletov, a so jih kar 260, vendar se pri tej številki očitno ne bo končalo. Kot je dejala Jovanovićeva, je bilo tam najdlje pokopališče, ki se je širilo na vse strani, skeleti pa niso bili le en ob drugem, ampak tudi drug na drugem. Stroka je sicer pričakovala, da bodo odkrili staroslovanske grobove iz 7. do 9. stoletja, kot se je to zgodilo na drugi strani cerkve.

Večina grobov je brez pridatkov. Našli pa so tudi predmete, povezane s krščanstvom, kor so svetinice, križci, nekaj roženvencev in kar precej prstanov. Odkrili so tudi mogočni zid oz. več zidov, ki so gotovo starejši od 18. stoletja, a so jih sezidali, ko je že bilo pokopališče.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

Galerija