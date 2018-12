Novomeška knjižnica bogatejša za novo pravljično sobo

8.12.2018 | 17:30

Novo mesto - Ob torkih je v novomeški knjižnici čas za pripovedovanje pravljic. Za malčke so pred leti že uredili pravljično sobo, kjer so v prijetnem okolju lahko prisluhnili pravljicam in ustvarjali. Kmalu pa se je izkazalo, da je prostor premajhen za številne nadobudne pravljičarje. Iz omenjenega razloga so v ta namen uredili drug prostor in ga opremili z novim pohištvom.

Poleg tega, da je prostor večji, omogoča tudi izhod v bližnji Park Rastoče knjige, tako da bodo lahko v toplejšem delu leta aktivnosti potekale tudi na prostem. Malčki so novo pravljično sobo sprejeli z navdušenjem, prav tako tudi njihovi starši, ki od sedaj lažje prisostvujejo dejavnostim.

V novembru so v novi pravljični sobi že potekale ure pravljic in ustvarjalne delavnice, ob prvem mednarodnem dnevu kamišibaja, pa se v njej v sodelovanju s Taus teatrom vrstijo predstave v tej posebni tehniki pripovedovanja zgodb za otroke in odrasle.

Nezadržno se bliža praznični čas, zato vabijo na delavnico izdelovanja božično-novoletnih voščilnic, ki bo v pravljični sobi v četrtek, 13. decembra, ob 17. uri. Dobre želje, izražene na voščilnicah, ki jih izdelamo sami, se namreč zdijo še bolj od srca.

Bojana Medle

