Ivančna Gorica čebelam prijazna občina

8.12.2018 | 15:00

Ivančna Gorica, Brdo pri Lukovici - Včeraj je na Čebelarskem centru na Brdu pri Lukovici potekal tradicionalni posvet ob dnevu čebelarskega turizma, kjer so predstavili dobre prakse čebelarskega turizma in razglasili čebelam najbolj prijazne občine v letu 2018.

Čebelarska zveza Slovenije je tudi letos v sodelovanju s Semenarno Ljubljana objavila razpis za izbor Čebelam najbolj prijazne občine 2018. Na natečaj je v letošnjem letu ČZS prejela 11 vlog čebelarskih društev, med njimi tudi predlog Čebelarskih društev Stična ter Krke in Zagradca iz ivanške občine. Komisija v sestavi Anton Tomec, Tomaž Marolt, predsednik komisije za kulturno dediščino pri UO ČZS in Nataša Klemenčič Štrukelj, svetovalka za ekonomiko pri ČZS, je v ožji izbor z največ točkami uvrstila Občino Ivančna Gorica, Mestno občino Ljubljana in Občino Črna na Koroškem.

Na včerajšnji slovesni razglasitvi je priznanje za Čebelam prijazno občino prejela Občina Črna na Koroškem, drugo mesto je pripadlo Mestni občini Ljubljana, tretje pa Občini Ivančna Gorica, ki se je tako kot v letu 2013 ponovno okitila z nazivom Čebelam prijazna občina.

Priznanje, ki ga je v imenu Občine Ivančna Gorica prevzel župan Dušan Strnad, ni le zahvala in potrditev za minulo delo, temveč tudi zaveza, da z dobrim sodelovanjem s čebelarskimi društvi in Čebelarsko zvezo Slovenije, nadaljujemo tudi v prihodnje. Slovesni razglasitvi so prisostvovali tudi čebelarji obeh čebelarskih društev iz naše občine.

Kot je bilo v obrazložitvi povedano, je Občina Ivančna Gorica resnično naklonjena čebelarstvu, to pa dokazujejo tudi številni uspešno izvedeni projekti v letošnjem letu. Še posebej je omembe vreden lično urejen park medovitih rastlin z učnim čebelnjakom in postavljeno obeležje Kranjske čebele v rojstnem kraju te marljive čebele v Višnji Gori. Tu pa se čebelarska zgodba šele začenja, saj se bo v prihodnjih letih preuredila nekdanja šola v Višnji Gori v Hišo kranjske čebele, v kateri bo zaživel interaktivni muzej kranjske čebele. Tu pa naj bi se izvajal tudi del programa Čebelarske akademije.

Semenarna Ljubljana je ob tej priložnosti čebelarje iz prvih treh nagrajenih občin nagradila s semeni medovitih rastlin.

Tekst in foto: Gašper Stopar