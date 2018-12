Dva huje poškodovana v bolnišnico; delavcu stisnilo roko

8.12.2018 | 18:30

Prometna nesreča med Turjakom in Rašico (Foto: PGD: Ribnica)

Zjutraj ob 3.48 sta na regionalni cesti med Turjakom in Rašico v občini Velike Lašče čelno trčili osebni vozili. Pri tem sta se dve osebi huje poškodovali. Gasilci PGD Ribnica in GB Ljubljana so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine, nudili pomoč policiji in delavcem avtovleke ter očistili cestišče odpadlih avtomobilskih delov. Nudili so prvo pomoč poškodovanim udeležencem do prihoda reševalcev NMP Ljubljana. Ti so huje poškodovani osebi prepeljali v UKC Ljubljana, dva druga udeleženca pa so preventivno pregledali na kraju.

Ob 9.16 je v podjetju Gozdarstvo Grča v Kočevju delovni stroj stisnil roko delavcu. Reševalci NMP Kočevje so ga oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.

Drevesi na cesti

Ob 7.52 je podrto drevo na cesti pri naselju Sovinek v črnomaljski občini oviralo promet. Dežurni delavci cestnega podjetja iz Črnomlja so drevo razžagali in odstranili.

Ob 8.19 je podrto drevo tudi pri naselju Ručetna vas v občini Črnomelj oviralo promet. Dežurni delavci cestnega podjetja iz Črnomlja so drevo razžagali in odstranili.

