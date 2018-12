Tokrat lahka zmaga košarkarjev Krke

8.12.2018 | 22:20

Paolo Marinelli je bil tokrat s 25 točkami najboljši strelec Krke. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Košarkarji Krke so nocoj s kar enaindvajsetimi točkami razlike z 81:60 premagali Rogaško in se tako s tekmo manj od neposrednih tekmecev za vrh povzpeli na tretje mesto prvenstvene lestvice.

Vendar na začetku ni prav nič kazalo na lahko zmago Novomeščanov. Gostje, ki so v Novo mesto prišli s popotnico treh zaporednih porazov z Zlatorogom, Olimpijo in Domžalčani, so se tekme lotili resneje in po začetnem vodstvu Krke s 4:0 v drugem delu prve četrtine hitro povedli z 20:11, domačini pa so jih s trojko Marinellija ujeli šele sredi druge četrtine ter poldrugo minuto do konca polčasa s trojko Lapornika povedli z 39:31, ter na odmor odšli s petimi točkami prednosti.

V drugem polčasu je Krka postopoma višala prednost, ki je v prvi minuti zadnje četrtine po košu Martina Jančarja Janca znašala že enaindvajset točk (67:46) in zmagovalec je bil praktično znan, kljub temu pa je trener Simon Petrov zahteval resno igro do konca tekme. Daleč najbolj učinkovit košarkar Krke je bil tokrat s 25 točkami štirimi skoki in petimi podajami Paolo Marinelli, ki je bil obenem tudi najboljši igralec tekme.

V sredo se bo Krka v devetem krogu lige Nova KBM v gosteh srečala z Zlatorogom, pred tem pa v jadranski ligi v ponedeljek doma s Cibono, ki je tako kot Krka v prvih devetih krogih trikrat zmagala in šestkrat izgubila.

Krka : Rogaška 81:60 (12:20, 39:34, 62:46)

Krka: Jarc 2, Marinelli 25 (5:5), Škedelj 6 (1:2), Bratož 9 (2:2), Stipaničev 6 (1:2), Cinac 5 (2:4), Fifolt 8 (2:2), Lalić 15 (3:6), Lapornik 5.

Rogaška: Kosič 9 (3:3), Davis 12 (3:4), Božak 2 (2:2), Mijović 2 (2:2), Šantelj 8, Bilić 4 (4:4), Tomić 3 (1:4), Knežević 4, Vašl 16 (4:5).

Prosti meti: Krka 16:23, Rogaška 19:24.

Met za tri točke: Krka 11:22 (Marinelli 6, Škedelj, Bratož, Stipaničev, Cinac, Lapornik), Rogaška 9:20 (Vašl 4, Šantelj 2, Kosič 2, Davis).

Osebne napake: Krka 28, Rogaška 21.

Pet osebnih: Knežević (37.), Bratož (38.), Kosić (39.).

Lestvica: 1. Sixt Primorska 14, 2. Petrol Olimpija 14, 3. Krka 12, 4. Hopsi Polzela 12, 5. Šentjur 12, 6. Zlatorog 12, 7. Rogaška 12, 8. Helios Suns 11, 9. Šenčur 10, 10. Ilirija 8.

I. Vidmar

