Knobleharjevo leto ob 200-letnici rojstva velikega misijonarja

9.12.2018 | 07:45

Na novinarski konferenci (od leve proti desni): Zala Štamcar, dr. Marko Frelih, Jože Kapler, Mateja Robek Zaletelj in Irena Čengija Peterlin.

Škocjan - V Škocjanu so zelo ponosni na misijonarja, raziskovalca Belega Nila, velikega borca proti suženjstvu, škocjanskega rojaka Ignacija Knobleharja (1819-1858). Prihodnje leto, ko bo 200-letnica njegovega rojstva, so razglasili celo za Knobleharjevo leto.

Na nedavni novinarski konferenci so o dogajanju v tem letu spregovorili: župan Jože Kapler, arheolog Slovenskega etnografskega muzeja dr. Marko Frelih, Zala Štamcar iz krajevne knjižnice Škocjan, Mateja Robek Zaletelj iz občinske uprave in Irena Čengija Peterlin.

Knobleharjev spomenik v misijonarjevem parku pred župnijskim domom sredi Škocjana.

V Škocjanu srbijo, da je spomin na dr. Ignacija Knobleharja živ. Tu stoji njegova rojstna hiša z vzidano spominsko ploščo, so njem so poimenovali občinski praznik Knobleharjevo, vsako leto pripravijo Knobleharjevo akademijo, uredili so Knobleharjevo pot in park z njegovim spomenikom, po misijonarju se imenuje kulturno društvo, župnijski dom, itd. V načrtu je tudi ureditev Knobleharjevega muzeja z njegovo zbirko v starem župnišču, za kar iščejo denar na kakih razpisih in sodelujejo s Slovenskim etnografskim muzejem. »Res bo treba še marsikaj storiti, da bo prišel v širšo zavest slovenskega naroda, kar si ta pomemben in zanimiv rojak nedvomno zasluži,« meni župan Jože Kapler.

38 različnih prireditev



Staro župnišče, v katerem bo občina v sodelovanju z Župnijskim uradom Škocjan uredila Knobleharjev muzej.

Prihodnje leto bo za to velika priložnost in občina skupaj z drugimi ustanovami - Slovenskim etnografskim muzejem, Muzejem krščanstva na Slovenskem, Škofijo Novo mesto, škocjansko osnovno šolo, krajevno knjižnico, kulturnim društvom in drugimi - pripravlja kar 38 različnih prireditev v Knobleharjev spomin.

Omenimo jih le nekaj. Že letos decembra bo občina razpisala fotografski natečaj Utrinki Knobleharjevega leta skozi fotografski objektiv, prihodnje leto bo januarja izšla Knobleharjeva znamka, pa kasneje še slikanica o Knobleharju.

Knobleharju bodo posvetili dan škocjanske kulture ob njegovi smrti, likovno kolonijo, kolesarsko dirko, semanji dan in kmečke igre ob občinskem prazniku, pa šmarnice, ki bodo mora v spomin na Knobleharja potekala tudi po ostalih slovenskih župnijah. Organizirali bodo pohod po Knobleharjevi poti, na velikem platnu si bo mogoče ogledati igro o Knobleharju, ki so jo pred leti v Škocjanu zaigrali pod vodstvom takratnega kaplana mag. Janeza Žaklja. Slednji pripravlja še lutkovno predstavo Jutranja zvezda.

Knobleharja vrniti v slovensko zavest

Msgr. dr. Igor Luzar

Tudi OŠ Frana Metelka Škocjan se bo po besedah ravnateljice Irene Čengija Peterlin dejavno vključila v Knobleharjevo leto, »da bodo učenci sami spoznali, kako velik in pomemben človek je bil Knoblehar«. Spoznavali ga bodo z raziskovalnimi nalogami, natečajem Metelkovo pero, pri bralni znački in kulturnem dnevu, s šolskim fotografskim natečajem, itd.

Kot je na novinarski konferenci povedal msgr. mag. Igor Luzar iz Škofije Novo mesto, je zelo pomemben izobraževalni vidik pri seznanjanju velikih rojakov našega kraja. Zato škofija pripravlja Knobleharjev simpozij, občina Knobleharjevo akademijo, Muzej krščanstva na Slovenskem v Stični razstavo o Knobleharju in njegovih v glavnem kar prezrtih sodelavcih, brez katerih misijonarju ne bi uspelo tolikšno delo. Po zaslugi etnografskega muzeja bodo Knobleharja predstavili tudi na t.i. Afriškem dnevu v Ljubljani na srečanju gospodarstvenikov in politikov, pa na 25. slovenskem festivalu znanosti itd.

Dr. Marko Frelih

Občina bo z novomeško škofijo povabila na romanje v Neapelj, na grob dr. Ignacija Knobleharja, kjer bi radi postavili neko obeležje misijonarju v čast. Ob zaključku Knobleharjevega leta bodo izdali tudi zbornik.

Arheolog Slovenskega etnografskega muzeja dr. Marko Frelih, kustos za afriške in ameriške zbirke, in veliki raziskovalec Knobleharja, je pohvalil delo škocjanske občine in poudaril, da je Knobleharju res treba nameniti mesto, ki mu gre, saj je bil po krivici prezrt in spregledan. "Knobleharja je treba vrniti v slovensko zavest," je dejal.

Besedilo in fotografije: L. Markelj

