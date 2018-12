Fantje z vasi zapeli z novim članom

9.12.2018 | 15:00

Fantje z vasi so povabili na že 22. Miklavžev koncert.

Škocjan - Ljudski pevci Fantje z vasi, ki so del Kulturnega društva dr. Ignacija Knobleharja Škocjan, so tudi letošnji december poskrbeli za prijeten pevski večer. Sinoči so povabili na tradicionalni, že 22. Miklavžev koncert v gostilno Luzar.

Ljudski pevci iz Vrhpolja

Publika se jim tudi tokrat ni izneverila in polna dvorana je z veseljem prisluhnila ljudski pesmi. Kot običajno, so se predstavili s starimi ljudskimi pesmimi, ki po njihovi zaslugi ne bodo ušle pozabi. Fantje namreč pesmi ne le prepevajo, ampak vsa leta tudi zbirajo. Njihov arhiv šteje že krepko preko 400 zapisanih pesmi, ki so jih pogosto posneli pri starih ljudeh, ki jih danes ni več. Veliko prepevajo na prireditvah v domači občini in po Sloveniji, letos so dvakrat nastopili tudi v Avstriji.

Na tokratnem koncertu je v skupini poleg že »starih« pevcev - vodje Jožeta Krmca, Franca Žnidaršiča Ludvika Gorenca, Darinka Bratkoviča, Silva Pajka in Staneta Klobučarja - zapel tudi nov član Franci Vodopivc.

Pohvalnih besed o delu škocjanskih Fantov z vasi, ki vztrajno prepevajo in ohranjajo naše glasbeno izročilo, je bil župan Jože Kapler.

Na prireditev, ki jo je vodila Anita Petrič, so Fantje z vasi povabili tudi svoje prijatelje, ljudske pevce od drugod. Tako so nastopili: ljudski pevci iz Vrhpolja, Lojze Ogorevc in Pleteršnikovi ljudski pevci, Vaški pevci iz Šentruperta ter Čušperski godci iz grosupeljskega konca. Ob koncu so vsi skupaj zapeli še znano in lepo ljudsko pesem Jesen.

Besedilo in foto: L. Markelj

