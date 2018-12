Viva la musica z oktetom Vitis

9.12.2018 | 11:30

Vitisovci pojejo že 40 let.

Metlika - Metliški oktet Vitis, ki letos praznuje 40-letnico delovanja, je včeraj zvečer pripravil v tukajšnjem kulturnem domu jubilejni koncert z naslovom Viva la musica. Nastal je tako, da je Branko Herak iz mešanega pevskega zbora Beti izbral pet pevcev ter jim dodal še Janeza Majzlja.

Iz seksteta je postopoma nastal oktet, ki pa je dandanes svojevrsten fenomen. V Vitisu še vedno zatrjujejo, da so oktet, ki pa ima osem pevcev in pevko. To so Matejka Nemanič Kostelec, Janko Bračika, Anton Muc, Jože Kočevar, Bojan Flajnik, Martin Simonič, Martin Črnugelj, Janez Matkovič in Janez Majzelj. Pojejo pa slovenske ljudske in umetne pesmi, pesmi drugih narodov in tudi črnske duhovne. Doslej so nastopili po vsej Sloveniji, a tudi v tujini.

V štirih desetletjih so z Vitisom nastopile različne glasbene zasedbe in posamezniki. Med njimi tudi Marjan Končar, s katerim so ob spremljavi njegove harmonike zapeli tudi na jubilejnem koncertu. Prav tako so včeraj gostili orgličarja Ota Nemanič, ki je zaigral skupaj s kitaristom Jutetom Čemasom.

Vodja Vitisa Janko Bračika se je na prireditvi, ki sta jo povezovala Jožica Vivoda in Matjaž Rus, zahvalil številnim, ki so jim pomagali pri njihovem delu. Še posebej pa seveda prof. Mateji Jakša Jurkovič, ki je umetniška vodja zadnjih 25 let.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

