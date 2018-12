Deseti brat stoji v glavnem trebanjskem krožišču

Deseti brat, ki ga je na Mednarodnem taboru likovnih samorastnikov v Trebnjem leta 1976 izdelal kipar Rudi Stopar, je dobil svoje mesto v krožišču pri Mercatorju. (Foto: J. A.)

Trebnje - Trebnje in njegove navezave na avtocesto so v zadnjem obdobju dobili kar nekaj krožišč in tisto, ki so ga uredili pri Mercatorju in predstavlja povezavo z Mirnsko dolino, je novembra bogatejše za kip Desetega brata, delo Rudija Stoparja iz Boštanja. Postavitev je brezplačno uredila Komunala Trebnje, v prihodnje naj bi ga tudi osvetlili.

»Kip iz varjene pločevine je nastal na 9. Mednarodnem taboru likovnih samorastnikov, ki je v Trebnjem leta 1976 gostil okoli 30 ustvarjalcev. Za razstavno ploščad v krožišču ga je izbrala in umestila komisija za spremljanje in usmerjanje razstavnega prostora v sodelovanju z Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje,« so pojasnili na trebanjski občini.

Ko smo jih spraševali, ali morebiti Deseti brat vendarle ne sodi bolj na Muljavo oz. v sosednjo občino Ivančna Gorica, od koder izhaja avtor prvega slovenskega romana z istoimenskim naslovom Josip Jurčič, so pojasnili, da je Stopar navdih za to skulpturo našel v omenjenem romanu, vendar pa tudi v slovenski tradiciji, ki pripoveduje o odhodu desetega otroka s trebuhom za kruhom. »Stopar je upodobil človeka s čevlji na rami in palico v roki, ki hodi po svetu in išče svoje mesto. Kip je zato v krožišču načrtno umeščen s pogledom v Trebnje in Temeniško-Mirnsko dolino, saj nakazuje vračanje mladih in priseljevanje novih prebivalcev, ki so v tem delu Dolenjske našli delo, stanovanje in si zagotovili preživetje,« pravijo na trebanjski občini, kjer so izpostavili, da je Rudi Stopar zelo aktiven, je kipar, pesnik in publicist, ki je za svoja dela prejel številne nagrade, ustvaril je tudi več deset javnih spomenikov.

To krožišče ni zadnje, ki so ga uredili. Župan Alojzij Kastelic ocenjuje, da bi v tistega, ki stoji pri izvozu z avtoceste Trebnje zahod, lahko umestili kip Zaplaške Marije in s tem povečali prepoznavnost škofijskega romarskega svetišča in romarske poti. Seveda gre samo za razmišljanje oziroma predlog.

