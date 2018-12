V Novem mestu uhajal dušik

9.12.2018 | 18:15

Danes popoldne ob 13.10 je na Trubarjevi ulici v Novem mestu v poslovnem objektu uhajal dušik iz cisterne. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj in s tehničnim posegom zaprli varnostni ventil ter preprečili nadaljnje uhajanje dušika. Posledic za okolje in zaposlene ni bilo. Obveščene so bile pristojne službe, ki bodo ugotovile vzrok in morebitno škodo.

Z avtom zbil peško

Danes ob 10.26 je na Lamutovi ulici v Brežicah voznik z osebnim vozilom zbil peško. Reševalci NMP Brežice, so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Gasilci vozili vodo

V občini Brežice so gasilci PGD Pišece v naselje Križe porabnikom prepeljali pet kubičnih metrov pitne vode.

L. M.