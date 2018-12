Za štiri z Gorenjem, Trimo v Ormožu in Riko v Dobovi

9.12.2018 | 22:00

Najbolj učinkovit strelec v novomeški vrsti je bil tokrat Jaka Jakše z osmimi zadetki. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Rokometaši novomeške Krke so nocoj v domači športni dvorani Marof doživeli peti zaporedni poraz. Za štiri zadetke (31:27) so bili tokrat od novomeških rokometašev boljši Velenjčani. Že včeraj so Trebanjci v gosteh premagali Jeruzalem Ormož, Ribničani pa so po pričakovanju dobili tekmo v Dobovi, medtem ko je Sviš doma s 25:26 izgubil obračun dna lestvice s Hrastnikom in tako verjetno zapravil zadnjo resnejšo priložnost, da rednega dela prvenstva ne konča na zadnjem mestu.

Čeprav so bili Velenjčani v Novem mestu tudi tokrat v vlogi favoritov, pa se Novomeščani niso kar vnaprej predali. Čeprav niso niti enkrat na tekmi vodili, izid pa je bil nazadnje izenačen pri 3:3 v dvanajsti minuti, se gostom nikakor ni uspelo oddaljiti, za tri zadetke so prvič povedli šele minuto pred koncem polčasa, v nadaljevanju pa so razliki iz prvega polčasa dodali največ še dva zadetka, ko je Kete v 53. minuti Velenje popeljal v vodstvo z 28:23, kar je bila najvišja prednost gostov na srečanju.

Najbolj učinkovit strelec v novomeški vrsti je bil tokrat Jaka Jakše z osmimi zadetki, medtem ko so sicer najboljšega strelca Krke Jerneja Papeža Velenjčani precej učinkovito ustavili, saj je bil tokrat uspešen le šestkrat.

V naslednjem krogu se bodo v Trebnjem Trebanjci in Novomeščani v petek pomerili na tako imenovanem cvičkovem derbiju, ki bo, kot se dogovarjajo v obeh klubih, nekoliko poseben dogodek, ki bo presegel zgolj športni obračun. Ribničani se bodo v soboto doma pomerili s Koprom, Sviš bo gostoval v Škofji Loki, Dobovčani pa so tekmo v Velenju odigrali že prejšnji torek.

Krka : Gorenje Velenje 27:31 (11:14)

Krka: Tomić, Brajer, L. Rašo 5 (1), Bevec, Didovič 2, Okleščen 3, Pršina, Irman 1, Jakše 8 (3), Klemenčič, D. Rašo, Batagelj, Papež 6 (1), Kukman, Matko, Florjančič 2.

Gorenje: Logar, Vujović, Taletović, Mazej, Haseljić 1, Tajnik, Špelić 2, Matanović 4, Levc, Stojnić 4, Banfro, Verdinek 8 (6), Grmšek, M. Kavčič 2, A. Kavčič 8, Kete 2.

Sedemmetrovke: Krka 6 (5), Gorenje 6 (6).

Izključitve: Krka 6, Gorenje 6 minut.

Lestvica: 1. Celje Pivovarna Laško 24, 2. Riko Ribnica 23, 3. Gorenje Velenje 20, 4. Maribor Branik 18, 5. Trimo Trebnje 15, 6. Koper 2013 14, 7. Urbanscape Loka 14, 8. Krka 9, 9. Jeruzalem Ormož 7, 10. Dobova 6, 11. Dol TKI Hrastnik 5, 12. Sviš Ivančna Gorica 2.

I. Vidmar

